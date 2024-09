La música ha sido una fiel compañera de la humanidad a lo largo de su Historia, y ha estado presente en momentos que han dejado huella en el mundo. Uno de esos eventos trascendentales fue el ataque a las Torres Gemelas ocurrido durante la mañana del 11 de septiembre de 2001, un hecho que cambió el rumbo de la historia contemporánea y que también impactó de manera profunda a muchos artistas y músicos. Este acontecimiento sirvió de inspiración para que varios de ellos plasmaran sus emociones y reflexiones a manera de canciones, creando piezas que aún hoy son reproducidas para no olvidar lo que aconteció esa vez. Y por esto, a 23 años de los hechos, repasamos algunas de esas canciones que surgieron como respuesta a esa tragedia.

Coldplay

La reconocida banda británica Coldplay, que es liderada por Chris Martin, se vio profundamente impactada por los trágicos acontecimientos sucedidos en Nueva York. Este hecho sirvió de inspiración para la creación de uno de sus temas más icónicos, "Politik", una canción que se ha convertido en un elemento imprescindible en cada una de sus presentaciones en vivo.

"Politik" forma parte del álbum "A Rush of Blood to the Head", uno de los discos más aclamados de la banda. Este álbum consolidó su carrera a nivel internacional, destacándose por su poderosa combinación de letras emotivas y una producción musical impecable.

System of a Down

La banda estadounidense de origen armenio System of a Down, integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, creó "Boom!", una canción que denuncia la inminente invasión de Irak en el año 2003 por parte de Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este tema se convirtió en un símbolo de oposición a la guerra, destacando la postura pacifista del grupo frente al conflicto que se avecinaba.

Lanzaron el emblemático sencillo, acompañado de un video dirigido por el renombrado cineasta Michael Moore. En este, se representan figuras de la política de la época, como el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, Saddam Hussein, Tony Blair y Osama Bin Laden, montados sobre cohetes que sobrevuelan una ciudad. Esta imagen alude a los jinetes del Apocalipsis, los cuales simbolizan la destrucción y el caos asociados con la guerra.

Paul McCartney

El exmiembro de The Beatles, Paul McCartney, fue uno de los músicos que se encontraban en Estados Unidos durante los trágicos ataques del 11 de septiembre de 2001. Según relata él mismo, ese día se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Después de los atentados, como parte de las medidas de emergencia implementadas por las autoridades, todos los vuelos fueron suspendidos. Esto obligó a Paul a hospedarse temporalmente en un hotel en Long Island, desde donde siguió en vivo a través de los noticieros, los acontecimientos.

El impacto que los atentados provocaron en Paul lo impulsaron a hacer algo en honor de las víctimas y sus familias. Fue entonces cuando se puso en contacto con otros músicos con el objetivo de organizar un evento benéfico. Así nació el "Concert for New York", un concierto que recaudó fondos para apoyar a los afectados por la tragedia del 11 de septiembre.

Bruce Springsteen

El músico originario de Nueva Jersey, Bruce Springsteen, escribió la canción "The Rising" como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. La letra cuenta la historia de un bombero de Nueva York que sube a las torres tras los acontecimientos.

My Chemical Romance

Una de las bandas más reconocidas de la primera década de los 2000 fue, sin duda, My Chemical Romance. La agrupación originaria también de Nueva Jersey surgió, de hecho, tras los acontecimientos del 9/11, pues cuenta su vocalista, Gerard Way, quien en ese momento trabaja como dibujante de cómics en Nueva York, que al presenciar los hechos sintió el impulso de hacer algo más con su vida, por lo que formó el grupo primero con su amigo Matt Pelissier en la batería y él tras la guitarra y la voz. Más adelante se les unieron en el bajo Mikey, el hermano del cantante, y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. Tras escribir su primera canción juntos con el título de "Skylines and Turnstiles" en la que denunciaban el sentir de las personas comunes y corrientes tras los eventos, se dedicaron a interpretar temas dramáticos que apelan a los sentimientos personales.

La banda volvió a tocar la canción en su gira de regreso en el año 2022 tras años lejos de los escenarios.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF