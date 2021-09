La música ha acompañado a la humanidad en todos los sucesos históricos más importantes y entre ellos se encuentran los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, que marcaron la vida de varios músicos y les sirvió de inspiración para crear algunas canciones; a continuación, recordamos algunas de ellas.

Paul McCartney, "Freedom"

El ex Beatle fue uno de los artistas que estuvieron presentes durante los ataques del 11-S; de acuerdo con Paul McCartney, aquel día se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy, ya a bordo de un avión, y fue cuando estaba a punto de despegar que vio a través de su ventana el choque de los aviones contra las torres gemelas.

"Primero había una nube de humo, luego hubo dos, en ese momento pensé que era una ilusión óptica, quizás es sólo un pequeño incendio; luego, un asistente de vuelo se me acercó y me dijo: 'Mire, ocurrió algo grave en Nueva York y tenemos que sacarlo de aquí'. No sabía qué ocurría", declaró McCartney a The Hollywood Reporter.

Tras los atentados, la administración aérea estadounidense, en prevención de nuevas acciones suicidas, suspendió todos los vuelos sobre el país, lo que obligó a que el ex Beatle tuviera que alojarse en un hotel de Long Island, en donde vio en las noticias todo lo que sucedía.

El impacto que le causó al compositor de "Yesterday", lo hizo pensar en hacer algo para ayudar a todas las personas afectadas y ahí mismo contactó con artistas como Ozzy Osbourne, Mick Jagger, David Bowie, Billy Joel y Pete Townshend, para organizar el concierto que se llamó "Concert for New York", que recaudó fondos para ayudar a las víctimas.

El cantante compuso "Freedom" y en 2011 estrenó un documental llamado "The love we make" en donde habla con detalle de todo lo que vivió durante el ataque.

System of a Down, "Boom!"

La banda, conformada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, compuso "Boom!", un tema de protesta en contra de la inminente invasión de Iraq en 2003 por Estados Unidos, a causa de los atentados del 11-S.

Fue durante el año 2002 cuando lanzaron su icónico éxito, y para el video trabajaron junto al cineasta Michael Moore, en el que muestran a George W. Bush, quien en ese momento era el presidente de Estados Unidos, a Saddam Hussein, Tony Blair y Osama Bin Laden viajando sobre cohetes sobre una ciudad, haciendo referencia a los jinetes del Apocalipsis.

Coldplay, "Politik"

También la banda británica liderada por Chris Martin se sintió afectada por lo ocurrido en Nueva York, esto los inspiró para escribir su éxito "Politik", el cual no puede faltar en ninguna de sus presentaciones en vivo.

La canción está incluida en el disco "A rush of blood to the head".

My Chemical Romance, "Skylines and Turnstiles"

De acuerdo con el vocalista de la banda Gerard Way, los ataques a las torres gemelas lo inspiraron a escribir la canción "Skylines and Turnstiles"; después de ver todo lo que estaba sucediendo, el intérprete cuenta que esa fue su manera para desahogarse y, aunque prefería no tocarla en vivo por la conexión tan personal que tenía, sí decidió incluirla en su disco "I brought you my bullets, you brought me your love", publicado en 2002.

Enrique Iglesias, "Hero"

Aunque la canción "Hero" no fue escrita originalmente para los atentados de las torres, el éxito del español Enrique Iglesias fue uno de los escogidos por las estaciones de radio y programas de televisión para hablar de los bomberos, policías que murieron cumpliendo su labor de rescate en 2001.

