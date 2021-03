Entre la pandemia y complicaciones de salud, el actor mexicano Jesús Carús ha vivido meses difíciles, por un lado, el tener que suspender por un momento las filmaciones de “100 días para enamorarnos” debido a la contingencia por COVID-19 en 2020, después aislarse por contagiarse y a la par atender el cáncer de piel que afectó uno de sus párpados inferiores y que lo llevó a varias cirugías.

“Estoy muy contento, retomando, gracias a Dios con buenas noticias y buena vibra para este año. Recibí (este proyecto) en un momento complicado, después de una cirugía que tuve en el ojo. Me dieron la oportunidad de iniciar este proyecto, pero aún más contento por haber tenido la oportunidad de trabajar con actores tan buenos, con tanta trayectoria y excelentes seres humanos. Me dio muchas cosas bonitas, mucha experiencia”, comparte Jesús en entrevista.

El actor, quien también ha participado en producciones como “Yo no creo en los hombres” y “Antes muerta que Lichita”, añade que pese a todo, logró mantenerse en pie para sacar adelante la producción encabezada por Netflix y que ha dado por resultado a uno de los proyectos más estables y exitosos de la plataforma, en donde da vida a “Freddy”, un estilista que termina en un triángulo amoroso con “Remedios” (Mariana Treviño) y que lo pone ante situaciones en las que tiene que decidir si lucha o no por la mujer que lo ha cautivado.

“Esta serie de basó en una argentina, muy exitosa y cambiaron varias cosas debido a todo el contexto de lo que pasó incluyendo al coronavirus, grabamos la serie en dos partes, primero una, después nos regresamos a nuestras casas por este relajo, después regresamos. Sabía que era una historia muy bonita, muy real y que al público le iba a gustar. Disfruté mucho el trabajo, a los actores, la experiencia de grabar fuera de México”.

Jesús Carús, radicado actualmente en Los Ángeles, explica que proyectos como “100 días para enamorarnos” lo motivaron para no desistir de sus ideales por seguir impulsando su trayectoria desde la meca de la creatividad en Hollywood, y resalta que historias como la de “Freddy” demuestran el talento que existe para abordar narrativas más realistas y realmente diferentes para el público.

“En cuestión de personalidad creo que soy bastante parecido a ´Freddy´, él es muy fresco y relajado con la gente, no le gusta meterse en rollos, es bastante social, siento que me identifico con esa parte, pero al mismo tiempo ‘Freddy’ es una persona que defiende lo que quiere, no tiene miedo a vivir nuevas aventuras, me identifico mucho con eso, también así es mi carácter, defiendo lo que quiero, así como él se fue de su pueblo, yo también me fui para buscar nuevas etapas y experiencias”.

Lo que viene para Jesús Carús

Carús comparte que a la par de disfrutar de los buenos resultados que mantiene “100 días para enamorarnos” en Netflix, también se alista para lo que sería su primera película en inglés, un reto que lo emociona por explorar por completo un idioma diferente y principalmente por la trama que abordará aspectos de la migración.

“Tengo la oportunidad de arrancar con mi primera película en inglés, al parecer se filmará a finales de año, todavía no fechas exactas. Es una película muy interesante que toca temas de la migración y ciencia ficción. Estoy empezando a leer el guion, a prepararnos, estudiar, porque es un trabajo extenso, grabar en otro idioma es en extremo complicado, es un proceso bastante largo el poder actuar y pensar en otro idioma que no es el mío. Estoy enfocado en eso, día a día mejorando”.

