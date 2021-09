Los MTV Music Video Awards 2021 no se anduvieron con poquiterías, y dieron inicio con la realeza del pop. Nos referimos a Madonna, quien recordó el lazo que la une al canal desde sus inicios, mismo que la convertiría sin duda alguna en la "Reina".

"¡Feliz cumpleaños, MTV", aseguró la cantante por los 40 años que está festejando el canal de videos.

Fue la misma cantante de "Like a Prayer" y "Vogue" quien arribara al escenario del Barclays Center on Sunday de Nueva York para demostrar que pese a que muchos no daban ni un centavo por ella cuando iniciaba y no le auguraban estabilidad, Madonna se río de ellos.

Tras esto, la Reina del Pop presentó a Justin Bieber, quién después de 6 años sin pisar la premiación que le diera mucho impulso a su carrera, abrió la entrega y levantó a todo mundo que se dio cita en la casa de los Nets.

El canadiense, vestido de overol y una sudadera negra, mostró poco su rostro, ya que estaba tapado con la misma capucha de su ropa, pero eso no importó, la gente se le entregó como si hubiera sido la primera vez.

La encargada de entregar el premio a la mejor canción del año fue Jennifer Lopez, quien recibió una gran ovación del público y el reconocimiento de sus compañeros. Fue la novia de Ben Affleck quien nombró a Olvia Rodrigo como la ganadora de dicho trofeo por "Drivers license".

Cyndi Lauper se paró frente a las cámaras de MTV, fue ovacionada mientras se escuchaba su mítica canción "Girls Just Want to Have Fun" y pidió igualdad y mejor sueldos para las mujeres que se dedican a la música. Tras esto, la cantante anunció al ganador de Mejor pop y el trofeo del astronauta fue alzado por el encargado de abrir la premiación, Justin Bieber por "Peaches".

"La música es una oportunidad increíble y una salida increíble para llegar a la gente y unirnos a todos. Muchas gracias por invitarme", fue lo único que dijo el canadiense ante el furor de sus fans.

Doja Cat fue quien movió los hilos de la entrega de los VMAs, pues presentó a las estrellas que se mezclaban entre los 80, 90, 2000 y hasta la fecha.

Galardonados por los MTV VMAs 2021

Lil Nas X obtuvo el premio más importante de la noche, Video del Año, por "Montero (Call Me by Your Name)" poco después de una actuación sensual antes de que su álbum salga a la venta el 17 de septiembre.

"Gracias a la agenda gay, ¡vamos agenda gay!" dijo el joven de 22 años.

Su video ganador desató entusiasmo en las redes sociales tras su contrapunto con un gobernador estadounidense que discrepó con el seductor clip en el que el artista ofrece un baile erótico al diablo.

Doja Cat, además de la anfitriona del espectáculo, también interpretó "Been Like This" y "You Right" mientras descendía de las vigas del techo en un acto aéreo.

Pero fue la performance de Normani de "Wild Side" la que se robó la noche.

La estrella pop de R&B sorprendió con su coreografía antes de unirse a Teyana Taylor, atada a una plataforma de metal en un homenaje a actos pasados de Janet Jackson.

Lil Nas X también ofreció la versión en vivo de su sencillo "Industry Baby" con el co-intérprete Jack Harlow y una banda de música, antes de relanzar el video de la ducha en la prisión.

Y Billie Eilish presentó una actuación asombrosa de Foo Fighters, agradeciéndoles por "llevar la antorcha del rock and roll" antes de recibir el premio Global Icon Award.

Olivia Rodrigo obtuvo tres premios, entre ellos Canción del Año por "Drivers License" y Mejor Artista Nuevo.

"Me siento tan agradecida de poder hacer música y hacer las cosas que amo; lo llamo mi trabajo", dijo la joven de 18 años cuyo álbum debut "Sour" se elevó a la cima de las listas.

La banda coreana BTS obtuvo el premio al Mejor K-pop por "Butter", mientras que "Your Power" de Eilish ganó el premio Video For Good.

"Todos tenemos poder y debemos recordar no abusar de él", dijo Eilish a la multitud que la vivaba.

Con información de SUN y EFE

*****

