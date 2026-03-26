SAT confirma estos cambios en la Declaración Anual 2026 para personas físicas

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recalcó a los contribuyentes que el lapso para presentar la Declaración Anual 2026 está próximo a iniciar, y se insta al cumplimiento de dicha obligación fiscal en el tiempo y forma establecidos.Esta se realiza a través del Portal del SAT, el cual estará disponible durante todo el periodo para realizar la Declaración, las 24 horas del día.Asimismo, se activó una simulación de la Declaración anual de personas físicas, el cual se implementó a partir del pasado 2 de marzo, disponible hasta el 31 de marzo, para que los contribuyentes preparen su Declaración con antelación.El SAT informó de algunos cambios y actualizaciones en el formulario de prellenado del ejercicio fiscal, que los contribuyentes podrán notar al presentar la Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR).El SAT recuerda a los contribuyentes que los impuestos a pagar podrán completarse en hasta seis parcialidades solo si presentan la Declaración y se haga el primer pago de la parcialidad correspondiente a abril del 2026.El calendario establecido por la autoridad tributaria divide las fechas de cumplimiento de acuerdo con la naturaleza jurídica del contribuyente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL