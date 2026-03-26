SAT confirma estos cambios en la Declaración Anual 2026 para personas físicas

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recalcó a los contribuyentes que el lapso para presentar la Declaración Anual 2026 está próximo a iniciar, y se insta al cumplimiento de dicha obligación fiscal en el tiempo y forma establecidos.

Esta se realiza a través del Portal del SAT, el cual estará disponible durante todo el periodo para realizar la Declaración, las 24 horas del día.

Asimismo, se activó una simulación de la Declaración anual de personas físicas, el cual se implementó a partir del pasado 2 de marzo, disponible hasta el 31 de marzo, para que los contribuyentes preparen su Declaración con antelación.

El SAT informó de algunos cambios y actualizaciones en el formulario de prellenado del ejercicio fiscal , que los contribuyentes podrán notar al presentar la Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Estos serán los cambios

Cada apartado de la Declaración deberá completarse antes de avanzar al siguiente, con el objetivo de agilizar el llenado del formulario.

Los ingresos exentos que los trabajadores obtuvieron en el ejercicio desglosarán las percepciones identificadas en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

La información de los retenedores de quienes declaran se muestra en la precarga sugerida.

Aquellas personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS verán dos campos para recopilar los montos de los intereses gravados y exentos.

Habrá nuevas funcionalidades para aplicar los estímulos señalados en el Plan México para los contribuyentes que tienen Constancia de Autorización.

Habrá mensajes informativos para comunicar a los contribuyentes si se requiere modificar los datos precargados.

Los CFDI que tengan inconsistencias se mostrarán en el apartado de “Deducciones personales”, los cuales se encuentran en el apartado “Sin clasificación” y podrán ser reclasificados o agregados manualmente.

El SAT recuerda a los contribuyentes que los impuestos a pagar podrán completarse en hasta seis parcialidades solo si presentan la Declaración y se haga el primer pago de la parcialidad correspondiente a abril del 2026.

¿Cuáles son las fechas para presentar la Declaración Anual?

El calendario establecido por la autoridad tributaria divide las fechas de cumplimiento de acuerdo con la naturaleza jurídica del contribuyente.

Personas morales (empresas): Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026

Personas físicas: Del 1 al 30 de abril del 2026.

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