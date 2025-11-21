El dólar estadounidense cerró este viernes 21 de noviembre con un precio promedio de 18.48 pesos mexicanos , su nivel más alto de la semana, tras un avance de 0.53% respecto al cierre previo de 18.38 pesos , de acuerdo con datos de Dow Jones.

Según el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex, la presión sobre el peso respondió tanto al fortalecimiento del dólar como a la incertidumbre de los inversionistas sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

En el balance semanal, la divisa estadounidense acumuló un incremento de 1%. No obstante, en la comparación anual aún mantiene una caída de 9.24%.

Respecto al comportamiento reciente, el tipo de cambio hiló su segundo día consecutivo al alza. Además, la volatilidad observada durante la semana se mantuvo por debajo del promedio anual de 9.73%, lo que indica que, por ahora, el dólar muestra movimientos menos pronunciados de lo habitual.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE