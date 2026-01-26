Pemex suspende envío de petróleo a Cuba, reporta Bloomberg

La petrolera estatal mexicana Pemex suspendió sus planes de enviar un cargamento de crudo a Cuba, reportó este lunes el medio Bloomberg.

Pemex, que preveía enviar el cargamento este mes, lo retiró de su agenda, de acuerdo con documentos que revisó Bloomberg. Detalló que, según el calendario original, el cargamento debía cargarse a mediados de enero y habría llegado a Cuba antes de finales de mes.

El crudo debía ser trasladado en el buque Swift Galaxy, según el documento que vio Bloomberg.

Trump advierte fin del petróleo y apoyo financiero a Cuba la presión sobre la isla, que recibió un duro golpe con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación estadounidense en la que fue extraído de Caracas y trasladado a Washington DC, donde enfrenta cargos de tráfico de drogas.

El presidente Donald Trump advirtió recientemente que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!".

Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30% de las necesidades energéticas de la isla. Su desaparición abre una brecha que el Estado cubano no puede cerrar, principalmente, por falta de divisas para importar desde otros proveedores.

Sin embargo, desde hace tiempo México comenzó a proveer de más petróleo a Cuba, en lo que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma es una medida de "ayuda humanitaria". Según Bloomberg, el año pasado Pemex envió una media de un barco al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo.

Sheinbaum defiende que México planea seguir suministrando crudo a Cuba, un país que sufre apagones crónicos, escasez de alimentos y combustible.

El medio dijo haber solicitado, infructuosamente, comentarios de Pemex y la Secretaría de Energía de México sobre la suspensión del envío.

