Mujer Finestra: Poniendo de pie la cultura financiera femenina

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con la convicción de que el reconocimiento debe traducirse en oportunidades reales de desarrollo, la empresa jalisciense promotora de la cultura financiera, dio el banderazo de inicio a su primera edición de Mujer Finestra.

En México, las mujeres representan más del 40% de la fuerza laboral y generan cerca del 37% del Producto Interno Bruto nacional. En Jalisco, su participación en el ecosistema empresarial y emprendedor crece de manera sostenida año con año.

Este contexto reafirma la misión de Finestra de impulsar herramientas que fortalezcan la inversión, la autonomía, el liderazgo y la toma de decisiones informadas.

Una iniciativa que empodera

El evento al que fueron invitadas 300 mujeres, desde empresarias, profesionistas, amas de casa, emprendedoras e inversionistas, tiene un propósito fundamental: ir más allá de la conmemoración del mes de marzo y construir una plataforma permanente de inspiración, educación financiera y crecimiento personal.

La iniciativa nace del firme convencimiento de que el desarrollo económico de una sociedad está directamente vinculado con la preparación y la independencia financiera de sus mujeres.

Una visión sin límites

La inauguración de esta plataforma contó con la presencia de la reconocida conferencista y escritora Adriana Macías.

Con una trayectoria que desafía cualquier estadística, Adriana, quien nació sin brazos, utilizó su historia de vida como una poderosa analogía sobre la toma de decisiones y la superación de obstáculos.

Su intervención, profundamente inspiradora, llevó a las asistentes a reflexionar, reír, cantar, emocionarse y, literalmente, ponerse de pie con un mensaje poderoso: “Que tus pies te lleven a un mejor destino”.

Durante su charla, Macías exhortó a las mujeres a dejar atrás los pretextos y enfocarse en sus cualidades, invitando a cada participante a asumir la responsabilidad de su propia narrativa y a decidir si los obstáculos serán un límite o una oportunidad para reinventarse.

Los pies como fortaleza y filosofía de vida

A falta de brazos, Adriana contó cómo desde niña aprendió a utilizar sus pies para realizar todas sus actividades.

Lejos de permitir que su condición definiera sus límites, convirtió su historia en un movimiento de superación que la ha llevado a ser una de las oradoras motivacionales más reconocidas a nivel internacional.

Apasionada del arte y el diseño, ha desarrollado múltiples talentos: desde el dibujo, el diseño de ropa, la escritura -es autora de cuatro libros- y la música, siendo de las pocas mujeres sin brazos que toca un instrumento tan complicado como el violonchelo.

Usar el poder de las palabras a nuestro favor

Macías compartió herramientas prácticas para fortalecer la autoestima y la resiliencia: vivir el presente, hablarse con respeto, educar la voz interior y practicar la gratitud diaria. “Lo más importante que tienes es lo que armas en tu cerebro”, señaló, invitando a las asistentes a construir el futuro que desean.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo en equipo entre mujeres, la compasión y el apoyo mutuo como pilares para avanzar colectivamente.

Frente a los retos personales y profesionales, planteó tres caminos: intentarlo, aprender algo nuevo o sumar a alguien más al proyecto.

Compromiso de Finestra

Con esta primera edición de Mujer Finestra, la empresa reafirma su decisión de seguir impulsando la cultura financiera incluyente y transformadora.

Mujer Finstra es apenas el comienzo de un esfuerzo continuo por brindar espacios de aprendizaje, inspiración y comunidad que permitan a más mujeres ponerse de pie.

