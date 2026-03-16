Lunes, 16 de Marzo 2026

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Infonavit 2026: Tres requisitos para adquirir una vivienda en marzo

El organismo mantiene un nuevo esquema de financiamiento que simplifica el acceso a la vivienda mediante tres requisitos clave

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Para obtener un crédito Infonavit en 2026, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos. Unsplash.

Para obtener un crédito Infonavit en 2026, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos. Unsplash.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene en marzo de 2026 un nuevo esquema de financiamiento que simplifica el acceso a la vivienda mediante tres requisitos clave, dejando atrás el sistema de puntos que operó durante años. El cambio, respaldado por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, busca facilitar que más trabajadores formales puedan obtener un crédito hipotecario.

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Requisitos del Infonavit en 2026 para adquirir vivienda

La primera condición para acceder a un crédito es contar con empleo formal vigente, comprobable a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este requisito permite validar la relación laboral del solicitante y su estabilidad de ingresos, elemento fundamental para iniciar el trámite.

El segundo requisito establece que los interesados deben percibir entre uno y dos salarios mínimos. Con este criterio, el instituto enfoca el financiamiento en trabajadores con ingresos estables dentro de un rango específico, priorizando a quienes requieren apoyo para adquirir su primera vivienda sin comprometer su capacidad de pago.

Como tercera condición, el Infonavit exige que el solicitante no sea propietario de una vivienda al momento de iniciar el proceso. Esta medida garantiza que los créditos se destinen a quienes buscan adquirir su primer inmueble, evitando duplicidad de beneficios y asegurando una distribución más equitativa de los recursos.

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De acuerdo con el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, el nuevo modelo también reduce a seis meses la antigüedad laboral mínima requerida, lo que amplía el universo de beneficiarios. Con estas reglas vigentes en marzo de 2026, el Infonavit apunta a un sistema más accesible, con menos barreras y mayor cobertura para trabajadores formales en México.

SV

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