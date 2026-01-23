¿Eres parte de la población adulta mayor en México o conoces a algún familiar o amigo que lo sea? Si es así, deberías aprovechar los distintos beneficios a los que pueden acceder estas personas a través de la afiliación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con negocios del tipo de agencias de viaje en distintos estados de la República Mexicana.De acuerdo con cada uno de los establecimientos, podrás acceder a planes de viaje para disfrutar de vacaciones en distintos destinos y planes de recreación.Para acceder a estos descuentos deberás acercarte a cada uno de los negocios para que puedas disfrutar de un descanso o viaje acorde con tus necesidades y con precios preferenciales. Esto luego de que el Inapam busca cuidar el recurso económico de los beneficiarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB