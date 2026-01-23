¿Eres parte de la población adulta mayor en México o conoces a algún familiar o amigo que lo sea? Si es así, deberías aprovechar los distintos beneficios a los que pueden acceder estas personas a través de la afiliación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con negocios del tipo de agencias de viaje en distintos estados de la República Mexicana.

De acuerdo con cada uno de los establecimientos, podrás acceder a planes de viaje para disfrutar de vacaciones en distintos destinos y planes de recreación.

Estos son los descuentos que ofrecen las agencias de viaje para adultos mayores

Campeche : Agencia de Viajes Costa del Sur (5%).

: Agencia de Viajes Costa del Sur (5%). Ciudad de México : Viajes Zaragoza (10%), Sparcia Travel (10% a 12%), Agencia de Viajes Travel and Study (10%), Viajes México AJEM (10%, 40%), Agencia de Viajes Triángulo Viajero (8%), Viajes Populares Leo (5%).

: Viajes Zaragoza (10%), Sparcia Travel (10% a 12%), Agencia de Viajes Travel and Study (10%), Viajes México AJEM (10%, 40%), Agencia de Viajes Triángulo Viajero (8%), Viajes Populares Leo (5%). Estado de México : Agencia V. Gercek Travel (10%), Viajes Amador (10%).

: Agencia V. Gercek Travel (10%), Viajes Amador (10%). Jalisco : Agencia de Viajes KAJ Tours & Servicios (5% y 10%), Agencia de Viajes Lorena Tours (tarifa preferencial).

: Agencia de Viajes KAJ Tours & Servicios (5% y 10%), Agencia de Viajes Lorena Tours (tarifa preferencial). Michoacán : Agencia de Viajes Haim Mr. (10%), RS Viajes Franquicia SEP (5% y 3%).

: Agencia de Viajes Haim Mr. (10%), RS Viajes Franquicia SEP (5% y 3%). Puebla : Viajes Azcami S.A. de C.V. (25%).

: Viajes Azcami S.A. de C.V. (25%). Veracruz: Viajes Dova Tours (10%).

Para acceder a estos descuentos deberás acercarte a cada uno de los negocios para que puedas disfrutar de un descanso o viaje acorde con tus necesidades y con precios preferenciales. Esto luego de que el Inapam busca cuidar el recurso económico de los beneficiarios.

¿Qué documentos necesitas para sacar la credencial de Inapam?

Tras tener 60 años cumplidos, deberás desplazarte a un módulo Inapam con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente:

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses:

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

