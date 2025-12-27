¿Inapam dará descuento en el recibo de la CFE en 2026?

Con la llegada de un nuevo año y el ajuste en las tarifas de servicios básicos, muchos adultos mayores en México se preguntan si su tarjeta del Inapam les permitirá obtener un descuento directo en el recibo de luz de la CFE. Rumbo a 2026, es importante aclarar la postura oficial de la Comisión Federal de Electricidad sobre este beneficio, ya que, a diferencia del agua o el predial, el subsidio eléctrico para personas de la tercera edad no opera de manera automática ni generalizada, lo que obliga a los usuarios a conocer las condiciones reales para no afectar su economía familiar.

¿Existe el convenio CFE-Inapam?

Las personas adultas mayores en México pueden registrarse para recibir una tarjeta especial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual les permite obtener descuentos en una variedad de servicios y productos . Entre los beneficios que ofrece esta destacan en productos de alimentación, en transporte, salud, vivienda, hogar y pago de predial, entre otros.

Cuando las personas cumplen 60 años, en México, pueden recibir esta tarjeta, la cual les permite acceder a lo antes mencionado únicamente cuando ya la tienen en su poder.

En ocasiones se ha señalado que la tarjeta del Inapam otorga reducciones en el pago del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es uno de los servicios más caros en nuestro país. Sin embargo, autoridades se han encargado de desmentir esta información.

En el año 2022, el Inapam informó a través de su página oficial que NO ofrece ni ofrecerá en 2026 descuentos a ninguna persona en el recibo de la CFE, por lo que tampoco los adultos mayores que cuentan con una tarjeta del Inapam pueden acceder a esto.

Paso a paso para tramitar la tarjeta del Inapam en 2026

La tarjeta del Inapam se puede tramitar a partir de los 60 años, y así será también en el año que viene, el 2026. Los pasos para sacarla son:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

Los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas, de la tarde de lunes a sábado

Se debe presentar la documentación requerida

Los documentos que se deben entregar para que den la tarjeta del Inapam son estos:

Original y copia de la identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía tamaño infantil reciente

Teléfono de contacto para casos de emergencia

Una vez ingresados los datos al sistema, dice el sitio del Inapam, la credencial se imprime y se entrega.

La tarjeta ofrece beneficios como descuentos en:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

