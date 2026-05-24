Hot Sale 2026: ¿A qué hora empiezan las promociones?

Este lunes 25 de mayo comienza el Hot Sale en todo México, una de las temporadas de descuentos y promociones más esperadas del año. La jornada de ventas en línea terminará hasta el próximo 2 de junio, ofreciendo nueve días consecutivos de ofertas para consumidores en todo el país.El Hot Sale 2026 es organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online y se ha consolidado como la campaña de comercio electrónico más importante del país, con cientos de marcas participantes y promociones especiales.Como cada año, las empresas ofrecerán descuentos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias y precios exclusivos tanto en plataformas digitales como en algunas sucursales físicas.El Hot Sale arrancará oficialmente a las 00:00 horas de este lunes 25 de mayo, momento en que muchas tiendas habilitarán sus promociones en línea.Aunque la campaña está enfocada en comercio electrónico, algunas cadenas también llevarán sus descuentos a tiendas físicas. En esos casos, las promociones comenzarán conforme al horario de apertura de cada sucursal, generalmente entre las 09:00 y 11:00 de la mañana.La jornada concluirá el martes 2 de junio a las 23:59 horas para compras en línea, mientras que en establecimientos físicos dependerá del horario de cierre de cada tienda.Entre las empresas que participarán en esta edición destacan:La lista completa de tiendas y categorías participantes puede consultarse en Hot Sale México. Antes de comprar, especialistas recomiendan comparar precios en distintas plataformas para verificar que el descuento sea real y no una promoción inflada días antes del evento.También es importante revisar opiniones de otros compradores, políticas de devolución, tiempos de entrega y costos de envío, ya que algunos productos aparentemente baratos pueden aumentar considerablemente de precio con cargos adicionales.Otro consejo es definir previamente un presupuesto y hacer una lista de prioridades para evitar compras impulsivas durante las ofertas.Además, se recomienda aprovechar promociones bancarias como meses sin intereses o bonificaciones, siempre y cuando no comprometan las finanzas personales a largo plazo.Finalmente, expertos sugieren comprar únicamente en sitios oficiales o reconocidos para evitar fraudes, enlaces falsos o robo de datos bancarios durante esta temporada de descuentos masivos. EE