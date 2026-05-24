Hot Sale 2026: ¿A qué hora empiezan las promociones?

Este lunes 25 de mayo comienza el Hot Sale en todo México , una de las temporadas de descuentos y promociones más esperadas del año. La jornada de ventas en línea terminará hasta el próximo 2 de junio, ofreciendo nueve días consecutivos de ofertas para consumidores en todo el país.

El Hot Sale 2026 es organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online y se ha consolidado como la campaña de comercio electrónico más importante del país, con cientos de marcas participantes y promociones especiales.

Como cada año, las empresas ofrecerán descuentos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias y precios exclusivos tanto en plataformas digitales como en algunas sucursales físicas.

¿A qué hora inicia el Hot Sale 2026?

El Hot Sale arrancará oficialmente a las 00:00 horas de este lunes 25 de mayo, momento en que muchas tiendas habilitarán sus promociones en línea.

Aunque la campaña está enfocada en comercio electrónico, algunas cadenas también llevarán sus descuentos a tiendas físicas. En esos casos, las promociones comenzarán conforme al horario de apertura de cada sucursal, generalmente entre las 09:00 y 11:00 de la mañana.

La jornada concluirá el martes 2 de junio a las 23:59 horas para compras en línea, mientras que en establecimientos físicos dependerá del horario de cierre de cada tienda.

Marcas y tiendas participantes

Entre las empresas que participarán en esta edición destacan:

Amazon México

Mercado Libre

Walmart México

Costco

Liverpool

Coppel

Elektra

Chedraui

Sam's Club

Temu

Shein

Booking.com

Puma

Samsung

The Home Depot

Sephora

Pandora

Michelin

La lista completa de tiendas y categorías participantes puede consultarse en Hot Sale México.

Consejos para elegir bien durante el Hot Sale

Antes de comprar, especialistas recomiendan comparar precios en distintas plataformas para verificar que el descuento sea real y no una promoción inflada días antes del evento.

También es importante revisar opiniones de otros compradores, políticas de devolución, tiempos de entrega y costos de envío, ya que algunos productos aparentemente baratos pueden aumentar considerablemente de precio con cargos adicionales.

Otro consejo es definir previamente un presupuesto y hacer una lista de prioridades para evitar compras impulsivas durante las ofertas.

Además, se recomienda aprovechar promociones bancarias como meses sin intereses o bonificaciones, siempre y cuando no comprometan las finanzas personales a largo plazo.

Finalmente, expertos sugieren comprar únicamente en sitios oficiales o reconocidos para evitar fraudes, enlaces falsos o robo de datos bancarios durante esta temporada de descuentos masivos.

EE