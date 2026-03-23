El precio del dólar hoy lunes 23 de marzo de 2026 se ubica en 17.77 pesos mexicanos, registrando una baja de 0.13 pesos (-0.72%) respecto a la jornada anterior, de acuerdo con datos del mercado cambiario recopilados por el diario financiero Bloomberg. El tipo de cambio muestra una ligera depreciación del billete verde frente al peso mexicano al inicio de la jornada.

La mañana de este lunes, el dólar abrió en 17.93 pesos, pero en el corte de las 08:00 horas se encuentra por debajo de esa cifra. En lo que va del año, la divisa estadounidense acumula una variación de -0.38%, mientras que en comparación anual presenta una caída más marcada de -10.47%, reflejando un fortalecimiento del peso mexicano, esto, según los datos de Bloomberg.

En cuanto a su comportamiento reciente, el tipo de cambio se ha movido dentro de un rango diario de entre 17.90 y 18.00 pesos, mientras que en las últimas 52 semanas ha oscilado entre un mínimo de 17.09 y un máximo de 21.08 pesos por dólar.

Según los movimientos de las últimas horas, el tipo de cambio opera con baja volatilidad, en la que el peso mexicano se ha logrado mantener fuerte frente al dólar.

El valor del peso mexicano frente al dólar

El comportamiento del tipo de cambio sigue siendo influenciado por factores globales como la política monetaria en Estados Unidos, así como por variables internas relacionadas con la estabilidad económica del país, dice Bloomberg. Por ahora, el dólar se mantiene por debajo de los 18 pesos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 23 de marzo 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.90 | 18.50

Banco Azteca | 16.75 | 18.54

BBVA| 16.88 | 18.42

Banorte | 16.00 | 18.25

Banamex | 17.38 | 18.38

Scotiabank | 16.70 | 18.40

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del lunes 23 de marzo 2026 es de 17.8117 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

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