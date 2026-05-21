¿Cuánto costará una cerveza en el Estadio AKRON en el Mundial 2026?

Los aficionados que asistan a partidos del Mundial 2026 en el Estadio AKRON de Guadalajara podrían pagar alrededor de 48 pesos por una cerveza dentro del inmueble, de acuerdo con estimaciones realizadas por la plataforma especializada SeatPick.

El análisis, que comparó los costos proyectados de alimentos y bebidas en las 16 sedes de la Copa del Mundo, colocó al estadio tapatío como el recinto más económico del torneo para consumir dentro de sus instalaciones.

Además de la cerveza, una comida básica tendría un costo aproximado de 121 pesos, por lo que el gasto total por ambos productos rondaría los 170 pesos.

El AKRON sería el estadio más barato del Mundial

SeatPick detalló que el Estadio AKRON lidera la lista de sedes con precios más accesibles para los aficionados, superando incluso a otros recintos mexicanos que también albergarán encuentros mundialistas.

En segundo lugar aparece el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el mismo paquete de cerveza y comida básica tendría un costo cercano a los 186 pesos, mientras que el Estadio BBVA de Monterrey ocuparía el tercer sitio con alrededor de 240 pesos.

La diferencia con los estadios estadounidenses es considerable. Por ejemplo, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California , el mismo consumo alcanzaría casi los 600 pesos mexicanos .

Estadios de Estados Unidos tendrían los precios más altos

En contraste con México, varios estadios de Estados Unidos proyectan costos mucho más elevados para los asistentes al Mundial.

El Levi’s Stadium encabeza el ranking como el recinto más caro para consumir alimentos y bebidas, seguido por el MetLife Stadium de Nueva Jersey —donde se jugaría la final— y el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Incluso, el Lincoln Financial Field de Filadelfia destaca por tener una de las cervezas individuales más costosas entre todas las sedes, con precios que superarían los 300 pesos mexicanos.

Los precios podrían aumentar durante el torneo

Aunque México aparece como la opción más económica para los aficionados, especialistas advierten que los costos podrían incrementarse conforme se acerque el torneo debido a la alta demanda y al impacto económico que genera un evento de esta magnitud.

SeatPick aclaró que las cifras corresponden a proyecciones basadas en eventos previos y que los precios definitivos dependerán de los acuerdos comerciales y concesiones que establezca la FIFA para el Mundial 2026.

El torneo, además, ya es considerado uno de los más costosos en la historia, debido a los sistemas de precios dinámicos implementados para boletos, hospedaje y consumo dentro de los estadios.

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