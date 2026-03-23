Los restaurantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se preparan para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete proyectar a la capital tapatía como un destino de primer nivel no solo en materia deportiva, sino también gastronómica y turística.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, se espera la llegada de tres millones de visitantes nacionales e internacionales durante los cuatro partidos del torneo que se disputarán en la ciudad en el mes de junio. Ante este panorama, la industria restaurantera afina estrategias para ofrecer una experiencia integral a quienes arriben a la ciudad, más allá de los encuentros que se celebrarán en el Estadio Akron.

El objetivo es mostrar al mundo la riqueza culinaria que distingue a Guadalajara. Así lo señaló Gregorio Godoy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Jalisco), quien afirmó que la gastronomía jugará un papel clave en la promoción turística del destino.

Como parte de esta preparación, con el apoyo de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como del Gobierno del Estado, se impulsan certificaciones y distintivos en diversos rubros dentro de los establecimientos. Entre las acciones destacan la capacitación del personal en el idioma inglés y el manejo higiénico de los alimentos, además de la obtención de distintivos como el C de calidad, el I de inclusión y el de Hospitalidad.

A estas iniciativas se suman programas de sensibilización y capacitación en materia de prevención de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, lo que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la responsabilidad social del sector.

“También hicimos un convenio con Protección Civil que nos está dando cursos de capacitación para los restaurantes; la meta de nosotros es que en la zona metropolitana de Guadalajara por lo menos mil restaurantes tengan esta certificación en temas de protección civil”, comentó Godoy.

El dirigente explicó que el contexto económico ha sido complicado para el sector durante este año, particularmente en términos de ventas, por lo que existe expectativa en torno a los beneficios que podría traer el Mundial de Futbol FIFA 2026.

Para ese año, la industria restaurantera proyecta un crecimiento del 1.5 por ciento, un porcentaje que calificó como bajo en comparación con ejercicios anteriores. Entre los factores que han influido en este comportamiento se encuentran la guerra de Medio Oriente, la renegociación del T-MEC y los aranceles.

A pesar de ello, el Mundial representa una oportunidad relevante. “El mundial proyecta traer millones de visitantes, pero el tema de la guerra no estaba hace un par de meses; pero si llegaran a venir al menos la mitad de los que se habían estimado, sería muy bueno porque todos los turistas desayunan, comen y cenan; eso será un aliciente para los restaurantes de Guadalajara”, explicó.

Godoy consideró que los beneficios no se limitarán a los restaurantes formales, sino que alcanzarán a diversos segmentos del sector gastronómico. Desde la comida callejera que se ofrece en mercados y fondas, hasta las propuestas de alta cocina reconocidas internacionalmente, todos podrían registrar un incremento en su actividad.

Asimismo, destacó que los corredores gastronómicos turísticos del Estado, como Puerto Vallarta, Mazamitla, Tapalpa, Chapala y Tequila, entre otros, también verán un aumento en la afluencia de visitantes.

“Yo creo que todos saldrían beneficiados porque entre partidos la gente busca algo que hacer y tenemos mucho que ofrecer”, concluyó.

Esperan derrama por consumo de alimentos

En Jalisco operan alrededor de 47 mil establecimientos dedicados a la venta de alimentos, de acuerdo con la Canirac Jalisco.

De ese total, cerca de 17 mil se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que refleja el peso que tiene esta región en la actividad gastronómica del Estado.

Esta presencia posiciona a la ciudad como uno de los principales polos del sector, con una amplia oferta que abarca desde negocios tradicionales hasta propuestas de mayor especialización, y que será clave ante la llegada de visitantes en eventos de gran escala.

CT