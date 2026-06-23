El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación frente al dólar estadounidense, luego de que la divisa norteamericana registrara un avance superior al 1% en el mercado cambiario.

Al término de las operaciones, el dólar se ubicó en 17.56 pesos por unidad, cifra que representó un incremento de 1.06% respecto al cierre previo, cuando la moneda estadounidense cotizaba en 17.38 pesos, de acuerdo con información de Dow Jones.

Este movimiento significó una pérdida de valor para el peso mexicano en una sesión marcada por ajustes en los mercados financieros y expectativas sobre la economía internacional.

El dólar gana fuerza en la última semana

Durante los últimos siete días, el dólar acumuló una apreciación de 2.12% frente a la moneda mexicana, reflejando una recuperación temporal de la divisa estadounidense.

Sin embargo, al observar el comportamiento en un periodo de 12 meses, el panorama es diferente. En términos anuales, el dólar mantiene una caída de 5.82%, lo que evidencia que el peso mexicano continúa mostrando fortaleza respecto a los niveles registrados el año pasado.

Menor volatilidad da estabilidad al mercado cambiario

A pesar del reciente avance del dólar, los indicadores muestran que el mercado cambiario mantiene condiciones relativamente estables.

La volatilidad actual del tipo de cambio se ubica en 6.72%, por debajo del promedio de referencia de 7.61%, lo que sugiere menores fluctuaciones y una respuesta más moderada de los inversionistas ante los factores económicos y geopolíticos que influyen en la cotización de ambas monedas.

Nearshoring y Mundial 2026 podrían impulsar al peso

Especialistas consideran que el peso mexicano podría encontrar apoyo en los próximos meses gracias a la llegada de nuevas inversiones derivadas del fenómeno de nearshoring, así como por la entrada de divisas que generará la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Además, los analistas señalan que el comportamiento del tipo de cambio estará determinado por variables como el crecimiento económico nacional, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las decisiones arancelarias del gobierno estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal.

En particular, una posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos hacia finales de 2025 y durante 2026 podría disminuir la fortaleza global del dólar y favorecer a monedas emergentes como el peso mexicano.

¿Qué esperan los analistas para el dólar en 2026?

Las previsiones de instituciones financieras apuntan a que el tipo de cambio podría cerrar 2026 en un rango de entre 19.30 y 20.50 pesos por dólar.

Las estimaciones más recientes ubican el precio de la divisa estadounidense en 19.70 pesos, según la Secretaría de Hacienda; 19.30 pesos para Banorte; entre 20.00 y 20.50 pesos de acuerdo con especialistas consultados por el Banco de México; y entre 19.50 y 20.20 pesos conforme a los pronósticos de Citi México.

Aunque el peso mexicano enfrenta episodios de volatilidad, las perspectivas de mediano plazo continúan ligadas al desempeño económico de México, al flujo de inversión extranjera y a las decisiones monetarias de Estados Unidos.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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