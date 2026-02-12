CFE coloca bonos internacionales por mil 500 mdd para refinanciar deuda

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concretó una colocación de deuda en los mercados internacionales por mil 500 millones de dólares con el objetivo de fortalecer su perfil financiero mediante el refinanciamiento de pasivos y asegurar recursos para proyectos de inversión programados para 2026.

Según el reporte enviado este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación se llevó a cabo el pasado 28 de enero y se dividió en dos segmentos.

El primero correspondió a un bono con estructura “bullet” a ocho años, que ofrece un cupón de 6.045 %. Los fondos obtenidos en este tramo se destinaron a la recompra anticipada de deuda externa vigente, particularmente emisiones con vencimiento en 2027 y 2029, por un monto total de mil millones de dólares, como parte de su estrategia para optimizar el calendario de pagos y reducir presiones financieras de corto plazo.

La operación atrajo a 270 inversionistas institucionales y registró una demanda de 10 mil 451 millones de dólares, equivalente a siete veces el monto emitido, lo que permitió concretar la colocación en condiciones favorables.

Las agencias evalúan el grado de inversión

Las calificaciones crediticias son evaluaciones que realizan agencias especializadas para estimar la capacidad de una empresa o gobierno de pagar su deuda en tiempo y forma. En este caso, los bonos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad fueron evaluados por tres de las principales agencias del mundo:

Fitch Ratings

Moody’s

S&P Global Ratings

Los bonos recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de agencias internacionales: BBB- de Fitch, Baa2 de Moody’s y BBB de S&P Global Ratings. La transacción fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con la participación de Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como colocadores.

La empresa señaló que los resultados contribuyen a reducir el costo de financiamiento y establecen referencias para futuras emisiones de deuda en el sector energético mexicano , en línea con su estrategia de manejo financiero.

La CFE añadió que estas acciones forman parte de su objetivo de garantizar el suministro eléctrico y fortalecer su posición financiera en un entorno de inversión en infraestructura energética en el país.

