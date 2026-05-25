El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce Occidente) consideró que la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea representa una oportunidad importante para el sector agropecuario de Jalisco, debido a la eliminación de aranceles y la apertura de nuevos mercados para productos mexicanos.

Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente, señaló que el convenio permitirá desgravar la mayoría de los productos del campo, lo que facilitará el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias hacia los países europeos.

Explicó que gran parte de los productos agropecuarios podrán ingresar libres de aranceles, situación que impulsará el intercambio comercial y dará mayores ventajas competitivas a productores mexicanos.

Entre los productos que podrían verse beneficiados mencionó el tequila, mango, plátano, inulina, berries, aguacate, miel de agave y carne de puerco, además de otros productos agroindustriales elaborados en Jalisco.

“Creemos que podemos aumentar en la primera fase por lo menos un 10 por ciento las exportaciones a la Unión Europea”, afirmó.

El dirigente empresarial aseguró que el nuevo acuerdo coloca a México en condiciones similares a las de otros países latinoamericanos que ya contaban con tratados más favorables con la Unión Europea.

“Eso nos pone en la mesa pareja con varios países latinoamericanos que tenían mejores condiciones en sus tratados con la Unión Europea”, indicó.

Además del sector agropecuario, Landeros señaló que otras industrias de Jalisco también podrían verse favorecidas con la modernización del acuerdo comercial.

Entre ellas mencionó al sector acerero, la industria electrónica, las autopartes y la industria farmacéutica, actividades que mantienen una importante participación dentro de las exportaciones estatales.

“Es una muy buena noticia y llega en el momento propicio porque sabemos que vamos a revisar el tratado con Estados Unidos, pero ahora tenemos un mercado de 450 millones de habitantes que nos abre las puertas y entonces hay que aprovecharlo”, añadió.

El presidente de Comce Occidente destacó que el acuerdo también incluye un capítulo enfocado en las pequeñas y medianas empresas, lo que podría facilitar la participación de más compañías mexicanas en el comercio internacional.

Indicó que, si se aprovechan adecuadamente las nuevas condiciones comerciales, el intercambio económico entre México y Europa podría crecer entre 10% y 20% en los próximos años.

“Si se hace un trabajo como debe hacerse podríamos aumentar el comercio exterior entre un 10 y un 20 por ciento en los próximos años”, comentó.

México y la Unión Europea acordaron ampliar su relación comercial mediante un convenio que contempla la reducción de aranceles, la facilitación de inversiones y la apertura de nuevos mercados para productos industriales y agroalimentarios.

Representantes del sector exportador consideran que la modernización del acuerdo podría ayudar a diversificar los mercados internacionales de México y reducir la dependencia comercial con Estados Unidos, principalmente en sectores estratégicos como el agroalimentario y manufacturero.

En el caso de Jalisco, empresarios confían en que el nuevo convenio permita ampliar la presencia de productos locales en Europa y fortalecer las cadenas de exportación de distintos sectores productivos del Estado.

Beneficios del pacto

Modernización - La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea incorpora nuevas herramientas para facilitar las operaciones entre empresas de ambas regiones y ampliar las oportunidades de negocio en sectores distintos al agroalimentario.

La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea incorpora nuevas herramientas para facilitar las operaciones entre empresas de ambas regiones y ampliar las oportunidades de negocio en sectores distintos al agroalimentario. Simplificación - Uno de los principales beneficios será la simplificación de trámites comerciales y aduanales, lo que permitirá reducir tiempos y costos para exportadores e importadores. Esto podría favorecer especialmente a pequeñas y medianas empresas que buscan incorporarse al comercio internacional.

Uno de los principales beneficios será la simplificación de trámites comerciales y aduanales, lo que permitirá reducir tiempos y costos para exportadores e importadores. Esto podría favorecer especialmente a pequeñas y medianas empresas que buscan incorporarse al comercio internacional. Servicios - El convenio también contempla un mayor intercambio de servicios, lo que abre posibilidades para empresas vinculadas con tecnología, logística, consultoría, desarrollo digital y actividades profesionales.

El convenio también contempla un mayor intercambio de servicios, lo que abre posibilidades para empresas vinculadas con tecnología, logística, consultoría, desarrollo digital y actividades profesionales. Integración - Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de cadenas productivas entre compañías mexicanas y europeas. Esto permitiría una mayor integración en procesos industriales y manufactureros, además de nuevas alianzas comerciales y tecnológicas.

Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de cadenas productivas entre compañías mexicanas y europeas. Esto permitiría una mayor integración en procesos industriales y manufactureros, además de nuevas alianzas comerciales y tecnológicas. Innovación - En materia de inversión, el acuerdo impulsa proyectos sustentables y fomenta la cooperación en áreas de innovación, ciencia y tecnología. Con ello, se busca atraer capital extranjero, promover el desarrollo de procesos productivos más eficientes y fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas en mercados internacionales.

En materia de inversión, el acuerdo impulsa proyectos sustentables y fomenta la cooperación en áreas de innovación, ciencia y tecnología. Con ello, se busca atraer capital extranjero, promover el desarrollo de procesos productivos más eficientes y fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas en mercados internacionales. Diversificación - La Unión Europea representa uno de los mercados de mayor consumo y poder adquisitivo del mundo, lo que abre nuevas posibilidades para diversificar destinos comerciales.

Elimina tarifas en varios productos

El nuevo acuerdo moderniza el tratado comercial vigente desde hace más de dos décadas y establece la eliminación de tarifas en más del 90% de los productos comercializados entre México y los países que integran el bloque europeo.

Actualmente, la Unión Europea se mantiene como el tercer socio comercial de México y uno de los principales destinos de inversión extranjera directa para el país.

El Gobierno federal fijó como meta incrementar las exportaciones mexicanas hacia Europa durante los próximos cuatro años, pasando de 23 mil 800 millones de dólares a 32 mil 100 millones de dólares.

CT