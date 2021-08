Xavier Orendain: entre lo deseable y lo posible

Con la fortaleza, resiliencia e innovación, de los empresarios y las empresarias de Jalisco y Guadalajara; se seguirán creando fuentes de empleo

Venimos a este mundo a dejarlo mejor de cómo lo recibimos señala Xavier Orendáin de Obeso, y añade: “Atravesamos por una pandemia con severas afectaciones - primeramente- de salud, sin embargo, ha sido motivo para analizar cómo está México en otros temas que no dejan de preocupar: la corrupción”.

Orendáin de Obeso, recientemente dejó el cargo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, hoy es un líder empresarial y un ciudadano que se define inconforme con el estado de las cosas. No obstante, sigue siendo un personaje público por sus acciones propositivas encausadas dice: “A construir puentes y a dejar este mundo, mejor de como lo recibimos”.

Trabajar en equipo es el principio

Los inicios en la vida pública de Xavier comenzaron por una causa personal que atravesó y lo llevó a participar con las víctimas del transporte público, corroboró las acciones que realizaban mujeres y hombres unidos por el dolor, que contribuían para evitar más pérdidas humanas. Con ese principio, Xavier se dio cuenta que todas las causas son suficientes para sumarse y hacer equipo, “como lo dijo Henry Ford” -comenta Xavier- quien asegura que no hay que perder de vista los objetivos y anhelos, para ello es necesario construir redes, hoy desde la tecnología.

Integridad el principio de la anticorrupción

Hay un problema que sigue siendo visible y va en aumento: la corrupción. Xavier ha hecho énfasis en rescatar la integridad para que los jóvenes - principalmente- se den cuenta del valor que existe en hacer lo correcto. Apuesta por hacer un movimiento cultural que modifique la mentalidad de una generación entera que viene detrás. Por eso hace un llamado a quienes hoy están dentro de la política, diputadas y diputados que pueden incidir en un cambio a través de leyes que consideren adecuadas con la Reforma 2.0 que presentó y que está detenida en el Congreso del Estado de Jalisco.

Así mismo resalta Xavier, que más allá de cambiar reformas la lucha debe comenzar desde un ámbito personal: “Estamos entre lo deseable y lo posible”. Incentivar desde lo pequeño como en las familias para continuar en ámbitos públicos, servidores de Gobierno que - la mayoría de las veces- están ahí por ser “cuates” de funcionarios, evitar favoritismos y reconvertir el concepto de la meritocracia para procurar que el valor de cada persona defina su crecimiento.

La condición humana se encuentra en cualquier entorno y en la política no es la excepción, destaca que en el ámbito empresarial se puede ver que muchos son generosos, responsables y fraternos con su personal, no todos son “mafia del poder” y en la política ha podido constatar que hay personas con falta de integridad y otros, que destacan por ser excepcionales. El cargo, no determina el valor personal.

Cuestiona que se trabaje, dentro de los ejercicios de austeridad, en mecanismos anticorrupción e integridad, de esta forma, llegarán los perfiles indicados a puestos que demanden decisiones importantes en el país y que obliguen a una sociedad resuelta y anticipada.

TRABAJO POR LA COMUNIDAD

Resilencia, clave para avanzar

Xavier Orendáin de Obeso es ingeniero civil por la Universidad Panamericana y cuenta con estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). En plena pandemia de COVID-19 lanzó diversas iniciativas para la reactivación económica de sus agremiados “Buscar ser resilientes, innovar y ser una sociedad más fraterna”.

MQ