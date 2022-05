Wall Street termina en fuerte alza gracias a un rebote técnico

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza este viernes gracias a un rebote técnico al final de una semana de pesadilla. El Dow Jones ganó 1.47%, el tecnológico Nasdaq 3.82% y el S&P 500 2.39 por ciento.

Para los analistas de Wells Fargo, Wall Street se permitió "una pausa en forma de alza", luego de cinco sesiones en rojo consecutivas del Dow Jones y un nuevo derrumbe del Nasdaq.

"Lo necesitábamos pero no es tal vez muy significativo todavía", resumió Gregori Volokhine, presidente de Meeschaert Financial Services. "Necesitaríamos varias sesiones de alzas para decir que lo peor quedó atrás y eso, francamente, me sorprendería". "Hay que destacar que el repunte no se produce por una noticia" en particular, enfatizó.

En la semana el Dow Jones perdió igualmente 2.13%, y el Nasdaq 2.79 por ciento.

Empresas que perdieron mucho en las últimas semanas, fueron muy buscadas y subieron: Roblox (+15.36%), Rivian (+9.88%), Snap (+8.70%), Netflix (+7.65%) o AMD (+9.26 por ciento).

En un ambiente de búsqueda de buenos precios, incluso algunos peso pesados de la bolsa subieron, por ejemplo Apple (+3.19% a 147.11 dólares).

Además de estas compras, la sesión estuvo marcada por operaciones de cobertura de operadores especulativos que estas últimas semanas apostaron a la baja de acciones e índices.

JM