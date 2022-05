Viral: ¡No tengo dinero, ni nada que dar! Le dan billete falso con rostro de Juan Gabriel (VIDEO)

¡No tengo dinero, ni nada que dar! Dice una de las canciones más populares del cantautor mexicano, Juan Gabriel. Su letra tiene más vigencia que nunca para un joven que denunció en redes sociales que le fue entregado un billete de 50 pesos falso, que en lugar de tener la imagen de José María Morelos, contaba con el rostro del oriundo de Parácuaro, Michoacán, lo que causó comentarios y bromas entre los usuarios.

Alan Vargas, el nombre del usuario en Tik Tok, compartió un video en el que cuenta su experiencia:

"Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, sus ventanitas, sus mariposas… Y cuando no volteo: ¡No ma..., este güey es Juan Gabriel!".

En el video de 17 segundos de duración se escucha la canción de Juan Gabriel "Querida" y, hasta el momento, cuenta con más de 1.2 millones de reacciones y casi 9 mil comentarios.

El video se ha hecho viral en redes sociales y hay usuarios que ofrecen distintas cantidades por el peculiar billete.

