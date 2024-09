Octubre está cerca y con ello llega la tercera Venta Nocturna de Liverpool, la cual es una de las más especiales al tratarse del mes de su aniversario. Por lo general, las fechas de este evento especial son durante el primer fin de semana de octubre, es decir, que correspondería a los siguientes días: de viernes 04 al domingo 06 de octubre.

Hay que recordar que al año se llevan a cabo un total de 4 Ventas Nocturnas , la próxima será en diciembre, de acuerdo con Liverpool, se trata de periodos donde se ofrecen promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada.

Todas las promociones y descuentos que lanza Liverpool cada periodo pueden ser aprovechadas tanto de forma digital vía liverpool.com.mx como en sus en las 124 sucursales con las que cuenta.

¿Cuáles serán los horarios de las promociones de la Venta Nocturna?

La venta Nocturna se realizará tanto en su página web como en la tienda física.

Mientras que para el sitio web la venta será las 24 horas del día del 04 al 06 de octubre , el horario durante esos días en las sucursales que tienen a lo largo del país será de 11:00 a 21:00 horas.

Para tener una mejor experiencia de compra, Liverpool señala que una de las mejores formas de aprovechar La Nocturna es con tu tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA. Cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

No obstante, si no cuentas con alguna de las tarjetas departamentales, no significa que no puedas disfrutar de otros beneficios si pagas con tarjetas de crédito o débito de tu banco. O bien, también vas a disfrutar de beneficios si pagas en efectivo.

Si tienes pensado ir, organiza tus tiempos o si lo prefieres, compra en línea.



YC