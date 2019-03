UNAM reporta que cuatro de cada diez jóvenes vive en pobreza

En México, cuatro de cada diez jóvenes vive en pobreza mientras que los otros seis tienen empleos informales y precarios, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Son alrededor de 20 millones quienes no tienen dinero para comprar una canasta básica.

Al inaugurar el congreso "Jóvenes en movimiento, realidades, acciones y proyecciones", la institución alertó que de los 39 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad que hay en el país, la mitad de ellos, esto quiere decir alrededor de 20 millones de jóvenes no cuentan con el ingreso mensual suficiente para comprar una canasta alimentaria ni servicios básicos, y a ello hay que sumarle que 64% de ellos no tiene seguridad social y 41.2% no tiene ninguna prestación laboral.

"El bono demográfico que representaban para el país, se está convirtiendo en un pagaré difícil de cobrar", dijo José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud.

"Este sector de la población, prosiguió, es un abanico de realidades y reclama políticas específicas para su atención en las escuelas, las familias y los mercados de trabajo", dijo el coordinador.

