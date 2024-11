Creer en un proyecto personal, incluso cuando nadie cree en él, hace la diferencia entre hacerlo posible o guardarlo en el cajón.

Hace 10 años Luis Gabriel Aguirre Navarrete hizo posible Turitips, una revista que ofrece consejos de viajes, además de promociones de agencias, aerolíneas y hoteles; primero lo hizo en formato impreso para luego evolucionar a la versión digital que todos podemos disfrutar. “Trabajaba para una empresa de medios impresos, presenté el proyecto y no lo vieron viable. Busqué patrocinadores, les platiqué la idea, el formato de la revista y así surgió en enero de 2014 la primera edición en formato físico”.

Como todo, también Turitips evolucionó y se convirtió en una herramienta digital que se está actualizando todo el tiempo para la gente que está buscando opciones y tendencias de viajes. “La forma de viajar ha cambiado mucho, los turistas también han cambiado mucho; ahora la gente no se conforma con ser un simple espectador que visita lugares que todo el mundo visita. Quiere adentrarse en la cultura, eso es lo que hace Turitips, da todas esas pistas para que puedan aprovechar al máximo un viaje”, anota el creador de la empresa, quien en estas dos décadas ha visto cómo ha cambiado la forma de viajar. “Creo que los hechos más importantes fueron lo que sucedió con las Torres Gemelas en 2001 y otro gran momento fue la pandemia en 2020, que nos hizo volver a reinventar la manera en la que viajamos”.

Conectar con otros

Con la creación del sitio web la revista comenzó a evolucionar. “A raíz de la pandemia nos tuvimos que reinventar, dejamos de hacer la revista física, además de un tema ecológico, yo estoy gratamente sorprendido de la respuesta que tiene actualmente”.

Luis Gabriel reconoce que la tecnología nos conectó con la gente en el confinamiento, pero mientras creció la cercanía virtual generó una mayor distancia personal. “La tecnología tiene cosas muy buenas, fabulosas, pero nos ha aislado de las personas. Los viajes nos reconectan con la gente, conoces gente nueva, te vuelves más empático a corrientes de pensamiento distintas a las nuestras”.

Cada experiencia de viaje enriquece a los viajeros, algo muy personal que puedes compartir con otros, una recomendación que puedes dar. “Hay viajes introspectivos, de una sola persona, y eso también te ayuda; a veces, cuando sientes que tienes un bache en tu vida, ese viaje te da una perspectiva completamente diferente, otros horizontes para ver la situación desde otro ángulo. Los viajes en familia son fabulosos, son los recuerdos que vas a tener con tus niños, los recuerdos que tus niños van a tener al viajar con sus padres o con sus abuelos. Si viajas con amigos es otro boleto”.

Una razón para viajar

La revista no sólo es un escaparate para armar un plan de viaje, con una guía de festivales, parques temáticos y nuevas atracciones en destinos conocidos dentro y fuera del país, también mantiene al día con noticias a todo aquél que busca mejorar sus experiencias ofreciendo información positiva. “Estamos viviendo un tiempo donde abundan las malas noticias, tiempos complicados, con tanta violencia. Nosotros queremos mostrar que no siempre es así; queremos darle la vuelta a la parte gris o negra que se puede percibir en el ambiente”, anota Luis Gabriel, pues no es de extrañar que los visitantes tengan una percepción negativa de algunos destinos turísticos. “A veces las noticias te agobian, pero cuando leo una noticia de viaje me motiva a querer descubrirlo y eso es lo que quiere ser Turitips, un agente de cambio de manera positiva que va a promover los destinos alrededor del mundo”, por eso la revista aporta su granito de arena con un enfoque positivo.

La voz el experto

Ahora podemos diseñar un viaje entero desde una plataforma que haga todas las reservaciones necesarias, pero, aunque incluyan comentarios y calificaciones de la experiencia de otras personas, nunca va a compararse con la asesoría de un agente de viajes. “Llevo más de 20 años escuchando que van a desaparecer las agencias de viajes, pero algo que no puede cambiar es el servicio, el contacto humano. Poder platicar con una persona difícilmente va a cambiar, el factor humano te da la calidez y la seguridad de tratar con una persona”.

Luis Gabriel tiene claro que el recurso más valioso que tenemos todos es el tiempo y para que se aproveche al máximo recomienda acercarse a las agencias de viajes, su experiencia puede ser de gran utilidad para los usuarios. “Apostamos mucho a que la gente vaya con las agencias de viajes porque es un buen asesor, siempre va a tener todas las herramientas disponibles. Es un especialista, como cuando vas con un contador o un abogado, es igual en los viajes. Hay gente que se dedica a compartir su conocimiento con la gente y nosotros somos ese puente entre el agente de viajes y el viajero”, concluye quien hizo de una pasión una forma de vida.

Para saber

El sector turístico en México es tan grande que se espera que al cierre del año haya un total de 7.56 millones de empleos en este rubro, eso representa casi el 13% del total de los puestos de trabajo en el país. En el primer trimestre del año México recibió 11.2 millones de turistas internacionales, lo que generó una derrama económica de nueve mil 172 millones de dólares.

CT