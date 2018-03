Trump apunta a una guerra de aranceles

El presidente estadounidense Donald Trump habló con líderes mundiales sobre su planeada aplicación de aranceles al acero y el aluminio y no considera ninguna exención a la medida, dijo este domingo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

“Sé que él tuvo conversaciones con varios líderes mundiales. La decisión obviamente es de él, pero de momento, hasta donde yo sé, él está hablando del trazo grueso. No lo he oído describir exenciones en particular hasta ahora”, dijo Ross en una entrevista para la cadena ABC.

El jueves, Trump dijo que Estados Unidos aplicaría aranceles de 25 por ciento al acero importado y de 10 por ciento sobre el aluminio para proteger a los productores domésticos, desatando una oleada de críticas de los socios comerciales y causando un desplome de los mercados de acciones.

Ross minimizó los posibles efectos de los aranceles propuestos sobre la economía estadounidense. Sostuvo que la suma total de aranceles que propone el gobierno de Estados Unidos es de unos 9 mil millones de dólares al año, una fracción del 1 por ciento de la economía.

“Por eso, la idea de que destruirán muchos empleos, subirán los precios, alterarán las cosas, es incorrecta”, dijo Ross.

El secretario de comercio descartó las amenazas de la Unión Europea (UE), de aplicar aranceles de represalia sobre productos principales de Estados Unidos como las motocicletas Harley Davidson, el whisky bourbon y los pantalones Levi’s, por considerarlas triviales.

El sábado, Trump amenazó a las automotrices europeas con un impuesto a las importaciones si la UE tomaba represalias.

Peter Navarro, director del Consejo Comercial de la Casa Blanca, coincidió en que los países no serán excluidos de los aranceles, pero habrá un mecanismo para algunas excepciones corporativas.

“Habrá un proceso de excepciones para algunos casos, así los negocios podrán seguir”, dijo Navarro a CNN.

Sin embargo, el funcionario no dio detalles sobre dicho mecanismo.

Tanto Ross como Navarro acudieron a diversos programas de televisión para contener la lluvia de críticas al anuncio de Trump de imponer aranceles al acero y aluminio que entre a Estados Unidos.

Avalancha de críticas

El plan del presidente Trump, que sería anunciado a detalle este martes, alarmó a industriales estadounidenses y líderes tanto de ese país, como del mundo. La primera ministra británica, Theresa May, transmitió al presidente Trump su “profunda preocupación” por el anuncio de la imposición de aranceles al aluminio y al acero por parte de Estados Unidos, informó la oficina de May este domingo tras una llamada telefónica entre ambos.

“La primera ministra planteó su profunda preocupación del próximo anuncio del presidente sobre aranceles al acero y al aluminio”, dijo una portavoz de la oficina de May.

Por otro lado, mediante un posicionamiento, Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, señaló que la decisión comercial de Trump podría afectar no sólo en el contexto global, sino también a la economía de EU.

“Estamos preocupados porque las medidas propuestas por EU expandirán, de facto, las circunstancias en donde los países usen la seguridad nacional para justificar restricciones a las importaciones de manera global”, comentó Rice.

Josh Bolten, director general de la asociación empresarial Business Roundtable, dijo que los aranceles al acero y aluminio podrían causar “gran daño” en la economía, sin afectar a China.

Incluso, líderes republicanos del Congreso de EU urgieron a Trump a dar marcha atrás a los aranceles.

“Creo que debe haber un rápido proceso de exclusión para los contratos existentes, así como para los negocios existentes”, comentó el congresista republicano Kevin Brady.

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, México deberá reaccionar “de manera equivalente”, independientemente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues se tratan de temas diferentes, según Salvador Behar, negociador adjunto de México.

“Yo creo que todos estamos conscientes de que una medida de los Estados Unidos como la (Sección) 232 va a causar una distorsión en el mercado y México tendrá que reaccionar de manera equivalente”, dijo a medios en el marco de la séptima ronda de renegociaciones.

El jueves pasado, Donald Trump anunció la aplicación de un arancel de 25 por ciento a las importaciones de acero y de 10 por ciento para el aluminio.

Behar descartó la posibilidad de agendar reuniones intersesionales, como las que se planean para discutir las reglas de origen automotriz, para hablar respecto a la modificación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EU y las posibles repercusiones que podría tener en el capítulo de reglas de origen.

“La (posible modificación a la Sección) 232 es un marco diferente que la negociación, no son procesos ligados, si no estaríamos ligando toda la agenda bilateral en su conjunto”, explicó.

Sin embargo, México decidirá cómo reaccionar, dijo, hasta que Estados Unidos anuncie la medida de forma definitiva.

EU no debería aplicar arancel a México

Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica de México del TLCAN, aseguró que existen disposiciones en materia de la Sección 232 que determinan cómo y bajo qué circunstancias se debe utilizar la medida, y consideró que México no debería de ser gravado con este impuesto.

“Al igual que con las salvaguardas de la 201, que se anunció para lavadoras y paneles solares, en donde, por ejemplo, en el TLCAN existe la obligación de excluir a México y a Canadá de salvaguardas globales, existen también disposiciones en materia de seguridad nacional y cómo se deben utilizar esas medidas, nosotros por supuesto sentimos que, a través del TLCAN, y por la relación de aliados estratégicos que somos de EU, deberíamos ser excluidos de este tipo de medidas”, comentó.