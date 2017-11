Tres empresas ganan con el auge del mezcal

El mezcal atraviesa un ‘boom’ en el mundo que ha llevado a sus productores a alcanzar un volumen estimado de 4 millones 644 mil litros de la bebida espirituosa para este año, una producción 5 veces superior a la que se reportaba en 2011, cuando se elaboraban 920 mil litros.

Esto ha sido aprovechado principalmente por tres firmas: Casa Armando Guillermo Prieto, Casa Amores y Casa Xipe, que concentran alrededor del 80 por ciento de la producción regulada de mezcal, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales del Mezcal (ANEIM).

“El mezcal en México está teniendo mucho auge y éxito en el mercado nacional y especialmente en el internacional, porque las personas ahora buscan un producto más artesanal o natural, además de que es un salto ló- gico de quienes acostumbran tomar tequila (destilado de agave) a una bebida con el mismo origen como es el mezcal aunque resulte más caro”, explicó Emilio Aguilar, director comercial de Casa Armando Guillermo Prieto, productora de mezcal con marcas como Zignum, El Señorío y El Recuerdo de Oaxaca.

Ana Lucía Cardeno, representante de la ANEIM, explicó que alrededor del 55 por ciento de la producción del mezcal es para su venta en el extranjero, dado que las empresas prefieren el mercado foráneo que valora mejor la bebida y está dispuesto a pagar más por consumirla.

“El número de litros envasados en el 2016 para la exportación rondó los dos millones, los cuales son distribuidos a cerca de 52 países en el mundo, siendo Estados Unidos el principal mercado, aunque la región de Europa ha tenido un crecimiento importante en el último año”, expresó Cardeno.

Estados Unidos acapara 63 por ciento de las exportaciones del mezcal, seguido por España con 6 por ciento y Francia e Inglaterra con 5 por ciento cada una.

De acuerdo con las empresas, el auge del mezcal lo han impulsado las exportaciones, ya que en el extranjero el precio de la bebida destilada se eleva hasta 103 por ciento más, comparado con el valor promedio de comercialización en México.

El precio promedio de una botella de mezcal de 750 mililitros en el canal mayorista en México se comercializa en 367 pesos, mientras que el valor promedio en el mercado extranjero es de 743 pesos, de acuerdo con datos del Consejo Regulador del Mezcal (CRM).

Lo anterior explica porqué el valor del mercado de mezcal creció 42 por ciento el año pasado, mientras su producción registró un crecimiento de 29 por ciento en el mismo lapso y un promedio anual de 34 por ciento desde el 2011.

En 2016 la producción de este destilado de agave tocó los tres millones 870 mil litros, con un valor de mercado de dos mil 913 millones de pesos, según cifras del Consejo.

Incluso, cabe destacar que en México el precio por botella de mezcal es más caro, comparado con otras bebidas alcohólicas, donde el costo promedio de una botella de tequila ronda los 163 pesos; mientras que el ron y el vodka se comercializan en los 118 y 140 pesos respectivamente, según datos del CRM.

“El mezcal es una bebida en pleno auge y desarrollo, por lo que se ha multiplicado el número de marcas que se comercializan bajo el nombre de mezcal. En el 2011 teníamos 244 marcas, mientras que al cierre del 2016 se contabilizaban 561”, dijo Horacio Nuño, socio director de la empresa de medición de Información Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM).

Según cifras del ISCAM, en el periodo 2015 al 2016 se sumaron 140 marcas nuevas de la bebida.

Este año la producción de la bebida será 5 veces la reportada en 2011. EL INFORMADOR/Archivo

Por cada mezcal legal, uno ilegal

De acuerdo con fuentes consultadas del sector, por la cantidad de marcas registradas legalmente, existe el mismo número de empresas que no cuentan con los sellos y permisos correspondientes que la acreditan como mezcal por la Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam) y Hacienda.

“Si existen 561 marcas de mezcal en México, me puedo atrever a decir que la mitad no están reguladas, y sigue habiendo más debido a que muchos restaurantes, bares y hoteles compran mezcal genérico a granel, porque resulta ser más barato y lo expenden en la modalidad del ‘mezcal de la casa’, aunque éste sea muy bueno, no tiene la garantía de la calidad o del origen de la bebida”, dijo Cardeno.

Por esto, la ANEIM busca regular el mezcal con la Norma Oficial Mexicana 199, la cual pretende garantizar que la bebida sea apta para el consumo humano.

Cardeno explicó que con esta medida se busca ponerles nombre y apellido a las bebidas para garantizar la calidad de los productos y saber en específico de qué planta de maguey proviene.

La producción del mezcal se divide por la especie de maguey de donde se extrae, siendo el espadín el principal, al representar el 76 por ciento de la producción, seguido por el azul con 9.3 y el tobalá –según los expertos, el de mejor calidad– con 1.2 por ciento.