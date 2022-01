Tras reforma, jóvenes de 18 acatan trámite de RFC

El año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para que los mayores de 18 años en México tramiten su RFC (Registro Federal del Contribuyente).

Con la entrada en vigor de esta medida, en el edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicado en avenida Américas, en Guadalajara, se observó a jóvenes que se formaron para obtener el documento.

Diego, de 19 años, acudió junto con su novia Dulce, de 18, quien necesita el RFC para su trabajo.

“Leí en redes que era obligatorio para el 2022, pero no sé para qué sirve. Voy a preguntar qué va a pasar con mis impuestos porque yo no trabajo. Se me hace bien para que lleven un control”, compartió Diego.

Iván Salvador, de 18 años, también acudió al inmueble para conseguir su clave.

“Lo vine a sacar para empezar a buscar trabajo porque ya lo piden como requisito. A mí se me hacía más fácil sacar el RFC por internet porque se aglomera mucha gente y la situación del COVID-19 no está como para eso. Pero se me hace bien para empezar a meternos en este mundo”, compartió.

Tras la publicación de la Miscelánea Fiscal, el SAT informó que no habrá ninguna sanción para los mayores de edad que no se inscriban al RFC.

A principios de este año, el SAT precisó que la incorporación al RFC y la obtención de la e.firma (firma electrónica) no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.

“Esta institución tiene muy claro que la transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones”, reiteró.