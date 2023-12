¿Trabajarás en Navidad? Esto deben pagarte según la Ley Federal del Trabajo

Estamos a pocos días de qué empiece la Navidad, por lo que la mayoría de los trabajadores se pregunten cómo se paga el día festivo en México. Debes saber que, aunque es una fiesta religiosa, el 25 de diciembre está considerado como descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que los trabajadores NO están obligados a presentarse a trabajar y en caso de que así sea, el pago es diferente.

¿Cómo se paga el festivo de Navidad?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) los empleados que laboren en un día feriado deben recibir el pago triple de su salario, es decir, el día normal más el doble. Hay quienes piensan que el 24 de diciembre se debe otorgar el descanso, sin embargo, dentro de la ley, este día se paga normal.

El Artículo 75 de la LFT establece lo siguiente:

"En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Adicional a lo anterior, si de acuerdo al calendario el día de descanso obligatorio llegara a coincidir con el día de descanso semanal, es decir el día domingo, el patrón deberá de cubrirle al trabajador el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo el cual señala: Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Derivado de lo anterior el trabajador recibirá el triple del salario por ese día, más la prima dominical."

Este 2023, el festivo cae en lunes, por lo que no tendrán que pagarte la prima dominical pero sí el feriado.

¿Qué pasa si no me pagan el día festivo?

En caso de no recibir el pago de ley por laboral en un día festivo, las y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría legal, gratuita y personalizada, esto con el fin de hacer valer tus derechos. Ten presente que no importa cuáles sean las políticas de la empresa donde labores, ésta no son superiores a la ley.

Para recibir orientación gratuita por parte de Profedet puedes llamar a los teléfonos 01800911877 y 018007172942 para toda la República o escribir al correo orientacionprofedet@stps.gob.mx.

