Toyota encontró un aliado en la tecnología

La industria automotriz ha recaído desde que la pandemia actual afectara las operaciones cotidianas de esta importante actividad, pero hay marcas que han logrado minimizar las pérdidas implementando nuevo métodos. Toyota es el ejemplo perfecto, pues a pesar de la situación adversa, pudieron mantener la cercanía y el contacto con sus clientes.

En gran parte esto se lo deben a la creación de un micrositio que obedece a la campaña de “quédate en casa”. La marca japonesa puso a disposición de los interesados en adquirir un vehículo esta útil herramienta encontrada en la página: https://www.toyota.mx/yomequedoencasa

Es Marisol Blanco, Gerente de Relaciones Públicas de Toyota, quien nos explica cómo surge la idea para crear esta útil herramienta y los resultados que ésta ha traído para la marca japonesa desde su implementación.

“Creamos el micrositio de Toyota yo me quedo en casa definiendo varias prioridades, evidentemente había muchos flancos por cubrir, pero el principal fue mantener la cercanía con el cliente, que muchos de ellos ya tienen un decisión de compra, pero con los pisos de venta cerrados no podían satisfacer sus necesidades. Muchos de ellos tienen actividades comerciales y no podían aplazar la compra, por lo que el micrositio llegó para tener un contacto directo de comunicación con los clientes”.

Toyota yo me quedo en casa sirve para que los interesados en adquirir un vehículo puedan hacerlo de manera remota, solo basta seguir unos sencillos pasos. Además, los modelos mes a mes han tenido promociones distintas para incentivar la compra.

“Es muy sencillo comenzar el proceso de compra, basta con entrar al sitio https://www.toyota.mx/yomequedoencasa y llenar una solicitud que incluye los datos de contacto del interesado y el vehículo que busca, la idea es que en menos de dos horas un asesor se comunicará con él para comenzar el proceso. Además, mes con mes ha habido diferentes promociones para los coches, como tasas especiales o bonos, entre otros incentivos. Al terminar el proceso, el cliente recibe su unidad en casa con todas las medidas de sanidad y desinfección de su unidad adquirida”.

Blanco asegura que la división mexicana de Toyota observó lo que pasaba en otros lugares del mundo con la pandemia y esto les permitió anticipar un poco sus acciones. Esto llevó a la toma de medidas adicionales en beneficio de sus colaboradores y de quienes a tenían un producto financiero de la marca contratado.

“Parte de nuestras medidas incluyeron el cierre de las actividades en nuestras plantas, para garantizar la salud de nuestros colaboradores. Pero también tomamos medidas en beneficio de nuestros clientes, como una extensión en el pago de créditos automotrices, que puede aplazarse hasta por tres meses. Esto es importante porque con la pandemia también llegó la incertidumbre, y muchos tenían otras prioridades y/o perdieron su fuente de empleo y esta fue una forma para ayudarles”.

Toyota también puso su granito de arena, pues su filosofía toma en cuenta que, si ellos no pueden contribuir de manera directa, ayudan a quienes sí pueden hacerlo de alguna manera. “Sabemos que la situación es difícil y decidimos lanzar el programa “Apoyemos a nuestros héroes” que ofrece alimentación sana al personal médico, con un total de 375 comidas por día, incluyendo desayuno, comida y cena. Esto habla del “Toyota way” que busca ayudar a quienes pueden hacer las cosas de manera directa”.

Por otra parte, el total de las ventas durante abril y mayo se dieron de manera digital, con números interesantes pese a la premura de la creación de la herramienta y los hábitos de compra de los usuarios.

“Todas las ventas de abril y mayo fueron a través del micrositio, junio todavía no ha cerrado en número y hay agencias que este mes ya comenzaron a abrir. Pero en los meses pasados te puedo decir que hubo un total de 7 mil 517 unidades vendidas, gracias a la implementación de este método de venta híbrido”.

Esto marca el presente de Toyota, pero el futuro también depara sorpresas. “Como puedes imaginar, pues sí hubo un cambio de planes en nuestro planteamiento de producto, pero te puedo adelantar que ya trabajamos en el lanzamiento de la nueva Sienna. Originalmente estaba pensada para este año, pero llegará a México a inicios del 2021, además de otras renovaciones que en su momento iremos comunicando”.

Marisol Blanco cerró agradeciendo a todos los involucrados que hicieron posible el funcionamiento de la organización pese a las condiciones adversas. “No queda más que agradecer a nuestros colaboradores, medios, distribuidores y a los clientes de Toyota por la confianza depositada durante este tiempo. Sabemos que el futuro será mejor y para eso trabajamos”.