Tlapalerías mexicanas se modernizan por el virus

La alta demanda en el sector de la construcción en los días de la pandemia de COVID-19 ha provocado que negocios de menor escala como ferreterías y tlapalerías también se hayan volcado a digitalizar parte de su operación, sobre todo en el surtido y ampliación de su catálogo.

Este tipo de negocios se benefició del “hágalo usted mismo” que millones de familias aplicaron durante el confinamiento más estricto por la contingencia sanitaria, y los llevó a abastecerse de herramientas y materiales en ferreterías y tlapalerías de barrio.

En México, son negocios por donde pasa gran parte del proceso de construcción.

“Cuando hay crisis económica, cuando la economía no crece y no hay empleo, los gobiernos se dirigen a la construcción, acuden a generar infraestructura, a construir viviendas porque no hay un sector que genere tanta derrama económica”, explicó el director de Expansión, Comunicaciones y Asuntos Públicos de Tul, Andrés Ramírez.

“Muchos países Latinoamericanos durante la pandemia se enfocaron en la construcción, y México no ha sido la excepción. Ahí entramos, en un sector donde 50% de los materiales se mueven en la ferretería”, afirmó.

La proveedora de origen colombiano encontró una oportunidad de negocio para digitalizar el abasto de las ferreterías y tlapalerías, con servicios de proveeduría solicitados desde una aplicación móvil y que ofrece servicio las 24 horas, además de permitir al ferretero y tlapalero diversificar flujos de ingresos con microcréditos a clientes para mejoramiento de vivienda, venta de seguros y alquiler de equipos, entre otros.

Al cierre de 2021 operaba en México en más de tres mil ferreterías y tlapalerías y un centro de distribución en Tlalnepantla, Estado de México, con cobertura en el Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara.

Atractivo mercado

Después de Brasil, el mercado más importante en ferretería en América Latina es México, además de que su cercanía con Estados Unidos le inyecta mayor dinámica de crecimiento.

