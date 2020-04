Tips para mantener tu auto en buenas condiciones durante la cuarentena

Marcas orientales como KIA nos comparten los siguientes consejos para que tu auto no presente inconvenientes mientras está detenido y resguardado en tu casa. El principal problema que enfrentan los autos en cuarentena es la batería, pues al no encenderse, corre riesgo de descargarse, y eso es un gran problema, pues forma parte del sistema de arranque, por lo que se recomienda echar a andar el auto cada cuatro días, durante cinco minutos.

El segundo problema más frecuente es que los neumáticos se desinflan, sin darnos cuenta. Por ello, KIA sugiere que se inflen las llantas con la presión máxima que indica el manual de propietario, así se asegura que el aire perdido no afecte el uso posterior del vehículo. Cuando el auto vuelva a su uso habitual, revisa que el nivel de aire en los neumáticos sea el indicado.

Además, mover el auto al menos unos cinco centímetros para adelante o para atrás cada semana, ayuda a cambiar los puntos de apoyo y evitar desperfectos.

También ten cuidado de no dejar el auto sin gasolina o en la reserva. La evaporación podría jugar una mala pasada, además de que el depósito podría dañarse al no contar con el líquido.

Si tienes la oportunidad de dejarlo en un garaje, tendrás muchos beneficios, pero de no ser así, deberás tener cuidados extra, como destensar el freno de mano cada tres días. Es decir, deberás desactivar el freno de mano (usando el freno de pedal) por unos minutos, y después volverlo a poner.

Si tu auto está en cochera, lo mejor es no poner el freno de mano, además de bajar un poco las ventanas, pues esto permitirá la ventilación del vehículo y que las gomas no se sequen o queden pegadas al vidrio.

De no poder tenerlo en resguardo, se recomienda colocar un vaso con material antihumedad, o de arroz crudo, así evitarás el mal olor y la humedad.

En cuanto a los líquidos de tu motor, deberás tener todos en el nivel correcto. El que no uses el auto no es pretexto para no tenerlos, al menos, los mínimos marcados en cada contenedor, para que, cuando vuelvas a encenderlo, se garantice el buen funcionamiento.

Para proteger el exterior de tu vehículo, lava el auto por lo menos una vez a la semana, de esta manera, protegerás la pintura.

El mejor consejo que KIA Motors México hace, es el echarlo a andar, al menos, una vez a la semana. No es necesario circular, solo poner en movimiento el motor y sus líquidos, de esa forma se evita que se formen depósitos en las mangueras.

Con estos simples consejos, se garantiza que los vehículos estén listos para ser utilizados en cualquier momento.