Tiene Banco Azteca ventaja en programas sociales: Valenzuela

Banco Azteca nació con la vocación de atender al sector popular, es una institución con enfoque de atención social ya que inició operaciones en áreas en donde el sector financiero tradicional no había operado, por lo que hoy cuenta con una ventaja competitiva para trabajar en los distintos programas sociales que busca ejecutar en este sexenio, afirmó Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca.

En su opinión, la inclusión financiera tendrá un auge en este sexenio, ya que con todos los programas sociales que se pondrán en marcha para atender desde muy jóvenes hasta gente en pobreza extrema o adultos mayores que se encuentran en los rincones más alejados del país en donde el sector financiero ha estado ausente por mucho tiempo, “es la gran oportunidad de Banco Azteca, porque tenemos la ventaja competitiva de que nacimos en el sector popular”.

En entrevista con El Financiero, Valenzuela del Río, consideró que las fortalezas de la institución de estar no solamente en casi 200 municipios en donde otras instituciones no operaban y ser con Elektra la primera experiencia financiera de sus clientes, así como su horario ampliado de 9 de la mañana a 9 de la noche y operar todos los días del año, es un diferenciador que les permitió estar en la dispersión de programas sociales que se pondrán en marcha.

“Estamos también entendiendo las nuevas dinámicas del nuevo gobierno, están en los primeros 100 días de su ejercicio, pero vemos como optimismo lo que viene y que habrá oportunidades para todo”.

Por ello, reconoció que “sintió mucho ruido y mucha queja de la banca en el momento en que asignó a Banorte y Banco Azteca como los bancos que íbamos a tener digamos la primera etapa de estos programas sociales, nos van a necesitar a todos, se requiere el mayor esfuerzo esto no es un tema de unos contra otros, se tienen que sumar más para lograr los objetivos, la inclusión financiera todavía en muchos rincones del país es un deseo, no es una realidad”.

“Luego de los problemas del 82, del 94 y la crisis financiera internacional del 2008, el sistema financiero mexicano deja aún mucho que desear frente a su propia penetración al compararlo con otros países que tienen niveles de desarrollo similares, el simple hecho de que México pueda llegar a estar como Chile o Brasil en su penetración financiera es algo que tenemos que lograr; somos de las primeras quince economías del mundo pero a nivel de penetración del sistema financiero no estamos en los mismos lugares, algo está pasando y algo no estamos haciendo bien, por lo que me parece que es una gran deuda que tenemos como país”.

Los primeros 100 días

Con una amplia experiencia en el sector financiero, Valenzuela del Río consideró que la atención al sector popular es clave ya que con ello contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas al permitirles acceso al ahorro y al crédito, así como fortalecer al sistema financiero al incluir a más personas en el proceso de bancarización, “pero lo hacemos también dándoles pláticas básicas de educación financiera y enseñándoles a manejar las herramientas tecnológicas que vamos incluyendo”.

En los primeros 100 días de gobierno, la forma de comunicar ha sido la diferencia, y lo que más le ha gustado hasta ahora: “lo ha hecho de forma honesta, se ve que buscan compartir los temas en que quieren trabajar y que hay una austeridad real, un gobierno que está buscando hacer más con mucho menos. También me ha gustado el tema del ataque de la corrupción, eso ha sido un lacerante para nuestra economía y es algo en lo que he luchado desde que era estudiante, nunca me imaginé en los años 80s que llegase a ser tan brutal el problema que tenemos hoy; y la búsqueda del Estado de Derecho, el tema de la Guardia Nacional se dio una discusión entre los poderes y al final hubo un entendimiento de las distintas visiones, esos signos son muy buenos”.

Sin embargo, reconoció también que en estos primeros 100 días de gobierno lo que le preocupa es la lentitud en ejercicio del gasto, que ha hecho que el arranque de este año vaya mucho más lento de que generalmente sucede al inicio de cada sexenio. El problema, estimó, es la larga transición que se vive.

Aunque, pese a todo ello, lo más positivo es el enfoque social que se tiene en el actual gobierno, ya que es un área en la cual Banco Azteca ha venido participando activamente al ser una institución popular que no sólo atiende, dijo, sino entiende a todos aquellos que recibirán apoyos sociales, a los cuales tratarán con el mayor respeto y vocación de servicio como lo han hecho hasta ahora, ya que sus clientes son la base de su crecimiento en estos 16 años de operación en México.

Una de las fortalezas de Banco Azteca es estar en más de 200 municipios y operar todos los días. EL INFORMADOR/Archivo

Aumenta valor de marca

En un solo año, el valor de la marca de Banco Azteca logró incrementarse en casi 100 millones de dólares, por lo que también escaló posiciones en en la clasificación Banking 500, de Brand Finance.

Alejandro Valenzuela, director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, consideró que el avance logrado por la institución ha sido por el mejoramiento en la operación del banco en los últimos años, que sea hecho más eficiente.

“Observamos que el incremento en el valor de nuestra marca se relaciona con un mayor reconocimiento a la eficiencia en nuestra operación, basada en un modelo de negocio que privilegia la inclusión financiera, pero que no se cierra a incursionar en nuevos negocios y en canales basados en la tecnología, como la banca digital”.

Entre los bancos mexicanos evaluados en este mismo rating, Banco Azteca se colocó en el segundo lugar y fue el único de los nacionales que presentó un ascenso en relación a su posición registrada en el año previo.

Por lo cual, dijo, por tercer año consecutivo, la marca Banco Azteca figuró en el “Banking 500 2019”, elaborado por la firma Brand Finance, que jerarquiza marcas de bancos de todo el mundo de acuerdo a un cálculo de su valor y fuerza relativa.

En 2017, ingresó por primera vez en el lugar global 331, actualmente se ubica en el lugar 265 en el “Banking 500 2019”, publicado por la revista inglesa The Banker.

El análisis indica que la marca Banco Azteca se ubicó en la posición global 265, con lo que subió 13 posiciones desde el lugar 278 que ocupó en 2018, con una clasificación AA (muy fuerte), a solo un nivel de la máxima posible, AAA.

Esto también significó un incrementó el valor de su marca en casi 100 millones de dólares, al pasar de 458 millones de dólares en el ranking 2018, a 556 millones de dólares en el correspondiente a 2019.

El cálculo se basa en una metodología que considera la inversión en mercadotecnia, la importancia de la marca en las decisiones de compra y los ingresos de la empresa atribuibles a la marca, entre otros factores.