TLCAN reducido sería opción si EU no ratifica el T-MEC: Seade

Jesús Seade Kuri, negociador en jefe del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sostuvo que en caso de que el Congreso de los Estados Unidos no ratifique el documento, una opción sería implementar una versión reducida del TLCAN y volver a negociar.

"Yo siento que si ellos no lo aprueban no van a tener capital político para salirse del TLCAN, entonces, para mí, políticamente, la alternativa a que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos el nuevo tratado es que nos quedemos con TLCAN y poner en marcha una versión reducida", dijo.

En entrevista con medios en la Cámara de Diputados, Seade Kuri aclaró que sólo es una posibilidad, ya que el tratado como se firmará en Argentina el próximo 30 de noviembre sólo puede caerse si alguna de las partes se niega a negociar.

Durante su participación en el foro "Perspectivas para el mundo laboral 'Tareas legislativas pendientes y nuevo tratado comercial'", el economista explicó que lo que pide el Congreso estadounidense son reformas comerciales al tratado, no laborales, pese a que involucra el sistema de sindicatos que tiene México.

"Los demócratas quieren cambios, pero no laborales, sino comerciales, lo que amenazan exigir diciendo 'vamos a reabrir el tratado' son temas que ya se hablaron con su servidor y dijimos no, no y no".

De acuerdo con Seade, uno de esos temas es que el gobierno de Estados Unidos pedía como garantía que, si un producto fue elaborado en una empresa con sindicato de trabajadores, éste fuera avalado por un instituto que se creara con el nuevo tratado.

"Nosotros dijimos que no por un sentido de dignidad, y entonces yo se las cambié, les dije que aceptaríamos si nosotros pedíamos lo mismo para ellos, y ellos no tienen un control, un padrón. Puede ser que eso venga, y tenemos que ser firmes en decir que no", declaró.

JM