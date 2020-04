Suman 13 mil jóvenes vinculados al programa Jóvenes Construyendo El Futuro en Jalisco

En Jalisco existen más de 13 mil jóvenes vinculados en alrededor de 6 mil del centros de trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro del gobierno federal.

Merilyn Gómez Pozos, encargada del programa en Jalisco, explicó que a pesar de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 el programa sigue operando y siguen abiertas las vinculaciones.

“Los jóvenes pueden seguir escogiendo un centro de trabajo para vincularse. Se les están enviando a los tutores herramientas para que los puedan capacitar desde casa”, indicó.

Aclaró que los jóvenes que ya están activos en el programa no deben ser dados de baja por la emergencia sanitaria ya que el hecho de que los centros de trabajo no estén laborando no significa que los tengan que dar de baja.

“Se pueden acercar a nosotros vía su plataforma para poderles proveer de herramienta y puedan seguir capacitando a los jóvenes desde casa”.

La funcionaria explicó que existen 39 mil vacantes disponibles en Jalisco de este programa mediante el cual se otorgan 3 mil 748 pesos mensuales.

“Nuevamente el sector que se ha visto más afectado por los despidos que se han registrado de manera masiva han sido los jóvenes y por supuesto que este programa continuará, es una prioridad para el gobierno federal que el programa siga activo”, precisó.

Explicó que muchos de los jóvenes ya concluyeron su capacitación y ahora se les va a dar seguimiento para determinar cuántos de ellos ya fueron contratados en los centros de trabajo.

“Tenemos muchas empresas que son grandes que en cuanto llegan los jóvenes los capacitan y luego los contratan y eso es una súper ayuda porque están contratando y abriendo más fuentes de empleo, para las empresas también es un beneficio porque hay rotación y se les paga la curva de aprendizaje”, detalló.

Este año el programa contempla becas para más de 900 mil jóvenes y se espera que para final del sexenio se puedan beneficiar por lo menos a 2 millones 300 mil jóvenes en todo el país.

Los requisitos para acceder al programa es tener de 18 a 29 años de edad, no estudiar ni trabajar, ni estar dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador.

