Sube el precio del huevo en la ciudad; jitomate, a la baja

Al menos en Guadalajara, el precio del huevo aumentó aproximadamente 50% en lo que va del mes, comparado con el valor que tenía a inicios de noviembre, informaron comerciantes del Mercado de Abastos.

“Estaba como a 23 pesos; ahorita está en 30 por kilo”, detalló Leticia, encargada de uno de los locales.

“Es por temporada. Como empieza el frío, empieza a subir”. No obstante, la gente no ha reparado en ello, aclaró, porque no lo deja de consumir.

Por otra parte, el jitomate bajó notablemente. Por ejemplo, el precio de la caja oscilaba entre 280 y 300 pesos, pero hoy se puede comprar hasta en 140, y en algunos sitios del Mercado de Abastos incluso en 80. “Posiblemente hasta baje más de precio”, comentó Salvador Leyva, otro locatario.

