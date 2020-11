Precio del huevo sube casi la mitad, pero baja el jitomate

Al menos en Guadalajara, en el último mes el precio del huevo aumentó aproximadamente un 50 por ciento comparado con el costo que tenía a inicios de noviembre, según informaron comerciantes del Mercado de Abastos; aunque el jitomate bajó hasta por la mitad.

“Estaba como a 23 pesos, ahorita está en 30 pesos el kilogramo por kilo o por caja de huevo”, detalló Leticia, encargada de uno de los locales.

"Como empieza el tiempo de frío, empieza a subir"

“Es por temporada, porque como empieza el tiempo de frío, empieza a subir”. No obstante, la gente no ha reparado en ello, aclaró, porque no lo deja de consumir. “Es como un producto básico entonces lo compran así”.

Y efectivamente, una de las clientas que llevaba una docena de huevos ni siquiera sabía a cómo se lo habían dado en un local al menudeo, donde estaba a 32 pesos con 50 centavos.

No obstante, el precio del jitomate sí bajó hasta 50 por ciento. “Sí andaban caros, por ejemplo, estos andaban en 280, 300 pesos (la caja) y ahorita andan en 220, esos otros andan ahorita en 140 (la caja con 22 kilos) y andaban como en 200, ya se bajó”, afirmó Salvador Leyva, uno de los locatarios.

El comerciante explicó que el precio del jitomate depende principalmente de que se abran las fronteras para la exportación. “Si se cierra, entonces se baja; si se abre, entonces hay escasez de tomate. Ahorita al parecer se cerró, entonces hay aglomeración de fruta, si buscas encuentras cajas hasta de 30 pesos”.

“Posiblemente hasta baje más de precio"

Él tiene incluso mercancía de 80 pesos por caja de 22 kilogramos. “Posiblemente hasta baje más de precio, ahorita hasta regalados porque a muchos se les echan a perder, por ejemplo, el compañero del local 627 se le echaron a perder unos, y por no tirarlos a la basura los regalan”.

Margarita Mercado llegó desde Tala para surtirse en el Abastos, y coincidió en que el jitomate ahora está muy barato. “Aquí compramos hace un mes, 300, 280 pesos, y ahorita lo compramos a 120 pesos el de invernadero, compramos esa caja, trae como 20 kilos”.

NR