Servicios y firmas de telecomunicaciones que pueden llegar al país con el T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hará posible que los contenidos sobre demanda de plataformas como Disney y Warner Media estén disponibles al mismo tiempo en los tres países, además de fortalecer el comercio online de plataformas como Amazon e incluso, impulsar la llegada de nuevos jugadores al sector de telecomunicaciones, señalaron expertos.

Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics, estimó que el tratado motivará a una revisión de la Reforma de Telecomunicaciones en México, con lo que se modificarán elementos en materia de cobertura, conectividad y provisión de servicios, en línea con los objetivos del próximo gobierno.

Aunque el nuevo acuerdo comercial aún no se firma –lo que ocurría hasta 2019 –, se espera que el T-MEC detone la entrada de nuevos operadores, principalmente de Estados Unidos, lo que traerá un cambio en la oferta de servicios en el país.

El artículo 16 del Capítulo 18 del Tratado, correspondiente a las Telecomunicaciones, refiere que cada una de las partes involucradas en el acuerdo reconocen el valor de los mercados competitivos para brindar una amplia variedad en la oferta de servicios y mejorar el bienestar al consumidor.

En ese sentido, detalla que la regulación económica “puede no ser necesaria si existe una competencia efectiva o si un servicio es nuevo en un mercado, por lo que se reconoce que las necesidades y los enfoques reglamentarios difieren mercado por mercado, y que cada uno puede determinar cómo implementar sus obligaciones”.

Este artículo refiere particularmente segmentos de mercado que son competitivos o tienen pocas barreras de entrada, como lo es el caso del negocio de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), servicios que se ofrecen a partir de la red de un tercero, como Virgin Mobile.

Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, consideró que el acuerdo podría detonar la entrada de un operador móvil virtual de Estados Unidos o Canadá.

“No sabemos qué servicios o qué dificultades financieras u oportunidades se abran, pero el Tratado debe permitirlo y crear las reglas, y nada más, el mercado va a ir definiendo cómo se va a configurar el sector”, agregó el analista.

Empresas como Sprint, T-Mobile o Verizon pudieran aterrizar en el país con una oferta de servicios, pues ya tienen la experiencia y podrían echar mano de infraestructura como la Red Compartida.

Para Bravo, el acuerdo puede detonar otros escenarios, como el que algún operador mexicano venda sus operaciones y resulten del interés de un jugador o consorcio estadounidense o canadiense.

Agregó que pueden generarse nuevas licitaciones de espectro o nuevos servicios especiales de Internet de las Cosas, o incluso, nuevos nichos de mercado.

Anderson Ramires, socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de PwC, consideró que el T-MEC traerá a México muchos beneficios en tecnología, infraestructura y el consumo de servicios.

El Artículo 20 del Capítulo 18, que aborda el proceso de concesión de licencias, expone las condiciones de apertura para cada una de las partes.

En el caso del lanzamiento de plataformas Over The Top, México podría ser uno de los destinos obligados para el inicio del despliegue de servicios de Warner Media y Disney, consideró Radamés Camargo, analista de The CIU.

Los objetivos de México

Fortalecer el mercado telecom, lo que propiciará que los operadores ofrezcan productos y servicios de mayor calidad en beneficio de la población. Adaptar el acuerdo a la evolución del sector, optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su desarrollo futuro.

¿Y en el comercio digital?

Aunque con el T-MEC podría expandirse la oferta de contenidos, telefonía o en nuevos servicios de objetos conectados provistos por empresas de Canadá o Estados Unidos, uno de los mayores beneficios será en el comercio digital, aseguró Gonzalo Rojon, socio director de The CIU.

“Veo oportunidades en la parte de comercio electrónico, en cómo se han elevado los montos para no pagar impuestos, y eso va a beneficiar a plataformas tecnológicas tanto de bienes materiales y digitales”, apuntó el experto.

De esta manera, el beneficio de no pagar un gravamen permitiría al consumidor comprar más artículos, lo que en opinión de Rojon, generará otro tipo de negocios y plataformas.

En el capítulo 19 del apartado de Comercio Digital, se detallan disposiciones para incentivar el desarrollo y comercio, entre las que se encuentran la prohibición de medidas de discriminación para productos digitales distribuidos electrónicamente como libros electrónicos, video, música y software, entre otros.

¿Cómo quedó el T-MEC?

Los capítulos 18 y 19 detallan sobre la competencia y el desarrollo de sectores como el de telecomunicaciones y comercio en línea

¿Qué se podría ganar con el nuevo tratado?

Tanto el sector telecomunicacionesomo el del comercio electrónico podrían beneficiarse con el ingreso de una nueva competencia al país