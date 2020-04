Señalan otra vez a negocios de Jalisco por incumplir cierre

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que un 13 por ciento de las empresas visitadas no cumple con las recomendaciones de las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del COVID-19.

Las empresas incumplidas se concentran en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Baja California.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, dio a conocer que luego de una serie de inspecciones, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, que ha realizado la dependencia que encabeza, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el 87% de las empresas y negocios cumple con la normatividad ante el COVID-19.

La funcionaria señaló que las empresas Andrea, Carnival, las tiendas Coppel y Bolim SLT no han cumplido con las medidas sanitarias -como la suspensión de sus labores-, para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal dijo que después de las inspecciones a las empresas que no han cumplido, se les inició un proceso administrativo.

“Un llamado, un exhorto, a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, precisó.

El porcentaje dentro de las industrias que se niegan al cierre, pese a que su actividad económica no está clasificada como esencial son: la automotriz con el 28%, textil en un 17%, comercio de productos no esenciales 15%, otros como la de calzado, tabacalera y construcción un 11%, la maderera con 8%; mientras que la fabricación de plásticos no esenciales y metálicos no esenciales con el 4%; y industria de celulosa y papel, metalúrgica no esencial, electrónicos no esenciales con un 3 por ciento.

Destacó que cada día son más empresas que cumplen decididamente con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) frente a la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, ya que luego del exhorto ha disminuido en un 20% el número de empresas que se encontraban abiertas cuando comenzaron las inspecciones.

La funcionaria federal hizo un llamado a las empresas a cerrar para cuidar a las y los trabajadores, a las comunidades y cumplir con lo que ha sido publicado en el DOF, que dijo, ya ha quedado bastante claro.

LS