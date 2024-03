Si vas a vender tu auto, pero la fecha de venta no coincide con la fecha de corte de la anualidad de tu seguro, ¿qué puede pasar con tu seguro?

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) menciona en su portal, que esto dependerá en buena medida de qué decidas hacer después de la venta, pues probablemente quieres vender tu viejo auto porque deseas comprar otro, o quizá tus planes ya no incluyen otro auto en tu vida.

En cualquiera de esos escenarios, tienes opciones para tomar una decisión y aquí AMIS las comparte:

Conservar el seguro después de vender tu auto

Sí puedes conservarlo, siempre y cuando lo permita tu aseguradora. Pero no será bajo los mismos términos.

Tu viejo seguro tendrá que ser ajustado para adaptarlo a la protección ideal para tu nuevo auto. Lo que ya pagaste de la prima pasa a cuenta del nuevo auto.

No necesitas adquirir el nuevo auto inmediatamente después de que vendiste el viejo como para evitar que se “consuma” la prima de tu seguro. En ocasiones, las aseguradoras te ofrecen mantener “suspendida” la póliza por un periodo máximo de un año. Una vez que ya lo compraste, ya puedes “reactivarla”.

Sin embargo, considera que no todas las aseguradoras te ofrecen este beneficio.

Tu comprador se lleva tu seguro

Transferir tu seguro a la persona que te compra el auto también es posible. Nuevamente tendrás que comunicarlo a tu aseguradora, y su resolución estará sujeta a la evaluación de riesgo que haga del nuevo dueño. Considera que su respuesta podría ser no.

Pero si la resolución es positiva, será indispensable que hagas los trámites y que no dejes pasar ni un solo día.

¿Puedes solicitar un reembolso parcial?

Obtener un reembolso por el tiempo que ya no vas a usar tu seguro no siempre es posible. Tienes que verificar en las condiciones del seguro si tienes derecho a solicitar una devolución por póliza no utilizada. Si tienes dudas sobre este punto, AMIS recomienda que te pongas en contacto con tu agente para que te asesore.

