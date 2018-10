Seguridad, principal reto del turismo en México

El éxito del turismo en México a nivel mundial -sexto lugar en atracción de visitantes y octavo lugar en infraestructura hotelera- podría verse amenazado por la inseguridad que vive el país, coinciden el actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid; y el próximo titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, en el marco de la Cumbre de Negocios.



"Este tema, a mi juicio, es el único que nos podría tirar el turismo (...) es el tema más importante y todos tenemos que trabajar al unísono para que, al menos en las zonas turísticas mexicanas, estén a prueba de cualquier evento de inseguridad", señaló Enrique de la Madrid.



El funcionario defendió algunos programas impulsados por el gobierno federal para atajar el problema, como la instauración de los Modelos de Seguridad para Destinos Turísticos, un convenio entre autoridades federales, estatales y municipales para disminuir los homicidios en zonas de turismo, que ya han adoptado municipios como La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur.

En México #LaCumbre | @CumbreNegocios, participo junto a Miguel @TorrucoTurismo y Jorge Verea, en el panel "Más allá de un año récord: los pasos para mantener al sector turístico como un impulsor clave del crecimiento". Espacio para la reflexión que modera Lorenzo Lazo. pic.twitter.com/nBbSOnRQfx — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 22 de octubre de 2018



Por su parte, el futuro secretario de Turismo del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco, aseguró que continuará con el programa de "Ángeles Verdes", elementos de seguridad que vigilan y auxilian a los turistas que transitan en diversas carreteras del país



"Para resolver el problema no hay de otra: mayor estado de derecho y reestructuración de mandos policiacos, pero también apoyo a la infraestructura para generar empleo, y por otro lado, apoyo a la juventud con becas. Solamente a través de la inversión y el apoyo para enaltecer el país y generar empleos, con el apoyo del sector privado, sacaremos adelante a México", indicó.



Jorge Verea, editor general de EL INFORMADOR, señaló que la inseguridad es un tema pendiente para el turismo de Jalisco, sin embargo, añadió que son actos de violencia puntuales y que no deberían generar psicosis en la población y los turistas. "La percepción social de la inseguridad que se tiene es una responsabilidad de toda la comunidad, no solamente de los gobernantes", mencionó.



Turismo, tercer generador de divisas en México



El actual titular de la Secretaría de Turismo federal, Enrique de la Madrid, aseguró que el sector se ha consolidado como la tercer fuente neta de divisas en México, luego del sector automotriz y las remesas.



"Este año, deberíamos rebasar los 41 millones de visitantes del exterior, calculamos como 240 mil millones de viajes de mexicanos, y aunque se puede mejorar en términos de ingresos de divisas (actualmente eramos el lugar 15 a nivel mundial), es cierto que hace cinco años estabamos en el sitio 22", aseveró el funcionario.



De la Madrid destacó, en el caso de Jalisco, el éxito de Tequila y su nombramiento como Pueblo Mágico. Señaló que, apenas dos años atrás, los municipios aledaños a Tequila recibían 200 mil visitantes, pero actualmente tienen un flujo de 1.6 millones de turistas.



El próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que pese a los buenos números del sector, el reto del nuevo gobierno será estimular el mercado interno y aumentar el gasto de la población mexicana en turismo para beneficiar al turismo local.



Criticó que el turismo internacional esté concentrado, en un 80%, en cinco sitios: Cancún, Ciudad del Carmen, Los Cabos, Ciudad de México y Puerto Vallarta. Además, el 72.5% de estos visitantes son estadounidenses y canadienses, por lo que se necesita diversificar la nacionalidad de los visitantes a México.



Jorge Verea, editor de EL INFORMADOR, aseguró que Jalisco ha logrado una fortaleza importante en el turismo de negocios, y destacó a Puerto Vallarta y Tequila como dos destinos exitosos para el estado.

LS