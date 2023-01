Imparable. Para quien tiene un espíritu emprendedor, cualquier proyecto que le apasione puede ser exitoso siempre y cuando tenga la disciplina necesaria, pero para quien tiene la misión de entregar su conocimiento para el bienestar de otros, la tarea tiene el doble de satisfacción.

Angelina Zavaleta, directora de la clínica Rehady Fisioterapia, dedica su día a día para que sus pacientes vuelvan a alcanzar su potencial físico a través de la rehabilitación, y esa es una tarea a la que ha entregado más de una década a su corta edad y es que dejar a los pacientes “listos para regresar a la actividad de siempre” no tiene precio.

Prevención y recuperación de lesiones es el objetivo del equipo de trabajo de Angelina, para ello sus 10 colaboradores se especializan en tratamientos como ventosas, kinesio tape deportivo, ultrasonido terapéutico o técnica gavilán que ofrecen un abanico de opciones para mejorar la calidad de vida de quienes acuden para iniciar terapia física y rehabilitación.

Y es que como atleta y fisioterapeuta, Angelina conoce las necesidades de sus pacientes. “Me apasiona el área deportiva y el área de ortopedia, todo lo que tiene que ver con rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas ya sea por lesiones deportivas o del día a día. Todos los pacientes que sufren de un accidente, que requieren cirugía, nosotros los rehabilitamos para que se puedan readaptar a su vida cotidiana”.

Jamás tirar la toalla

Su experiencia en el sector público y privado realizando las prácticas mientras era estudiante le permitieron conocer necesidades, tratamientos y tomar lo mejor de cada esquema para llevarlo a su propio proyecto. Sin embargo, como a muchos emprendedores, el tiempo le enseñó que nada es fácil. Llegar a la operación que hoy en día tiene como responsabilidad en dos sucursales le implicó emprender con un grupo de socios en 2015 para abrir la clínica ubicada en Avenida Inglaterra, pero más tarde se disolvió la sociedad; sin embargo, eso no la desanimó. Dos años más tarde encontró nuevos compañeros de aventura para continuar con su sueño, pero no soñaban igual, así que finalmente se quedó ella sola a cargo de una clínica que se recomienda por sí sola con los resultados de sus pacientes y la demanda ha sido tal que hace seis meses abrió su segunda clínica en la Zona Minerva. “Siempre he sido medio hiperactiva y muy aventada”, así que no acepta un “no” como respuesta.

El equipo de Rehady no para de crecer, mantiene el flujo de energía entre los colaboradores que han visto el desarrollo de la clínica y todos los que como ella un día, realizan prácticas profesionales y ayudan a los pacientes mientras aprenden.

Profesionalizarte para crecer

Angelina sabe lo que es pasar por momentos difíciles como empresaria. Tener que hacer una pausa y replantear, es por ello que tiene claro que debe capacitarse en todas las áreas de tu proyecto para poder sacarlo adelante. “Si lo que te apasiona es algo que conviertes en tu día a día no es complicado, tienen que buscar aprender y actualizarse. No es lo mismo lo que estudiaste que lo que se está llevando ahora. No hay que quedarse sólo con lo que aprendieron en la escuela. Cada emprendimiento implica áreas como legal, comercial, administrativa, procesos y procedimientos, no sólo pensar en abrir un establecimiento. Es tan importante y tan simple como saber trabajar en equipo y ser creativo”.

Ahora con dos clínicas en operación la directora de Rehady mira atrás y reconoce que llegar a este punto no fue fácil. “Quien emprende vive momentos muy buenos y momentos no tan buenos, la responsabilidad que cae sobre ti es de lo que depende el negocio, sobre todo en el inicio, ya que están bien establecidas las áreas y el equipo de trabajo todo fluye mejor. Las personas que me han acompañado son parte fundamental para el momento actual de mi empresa”. Y reconoce que el esfuerzo de todos es lo que mantiene la agenda llena, pues como se dice por ahí, la mejor recomendación, en una era digital, es la que va de boca en boca. “Los pacientes que ven resultados se animan a recomendar. Creo que por ser sector salud es algo que la gente piensa un poquito más. Si ven un resultado se animan a recomendar”.

Visítalos: www.rehady.com.mx

Toma nota

Va por más experiencias

El espíritu emprendedor tiene muchas formas y crece con cada nueva idea. Como empresaria, a su corta edad ya tiene controlada la operación de las clínicas de rehabilitación, pero Zavaleta no descarta dar un paso más y diversificarse. “Me llama la atención emprender otros giros como el área digital o marketing, poder explorar otra empresa enfocada en el área deportiva. Alguna vez inicié con mi familia en el área de restaurantería, pero me di cuenta que no era lo mismo y me enfoqué en mi especialidad”.

Gabriela Aguilar

gabriela.aguilar@mail.com