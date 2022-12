Organismos empresariales de Jalisco avalaron el incremento al salario mínimo, pero aclararon que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las del sector comercio, servicio y turismo se podrían ver afectadas.

Carlos Villaseñor, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), aplaudió el acuerdo y destacó que todo esto se hizo gracias al trabajo de los empresarios, los trabajadores y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Detalló que la propuesta por parte del gobierno era más baja, por parte de los sindicatos era más alta y se pudo lograr una interlocución para que se llegara a un punto medio para que les dé un tiempo a las empresas de absorber estos incrementos.

El acuerdo alcanzado contempla que el salario mínimo pasará de 172.87 pesos a 207.44 pesos por día.

“Lo que hemos estado sondeando es que la mayoría de las empresas están por arriba del salario mínimo, son muy pocas las que no, aunque en algunos casos los tienen registrados con el salario mínimo hay otro tipo de ingresos que aumentan sus percepciones, prácticamente nadie gana el salario mínimo la mayoría de dos en adelante”, sostuvo.

Los que más se podrían ver afectados con la carga serán las empresas del sector comercio, servicio y turismo que en la mayoría de los casos tienen registrados a sus empleados con un salario mínimo.

El dirigente de los comerciantes de Guadalajara comentó que el incremento al salario mínimo representará una carga adicional para los pequeños comercios.

“Es una carga que nos están aventando a los pequeños comercios. Es una realidad se ha usado como una promoción el que se han incrementado los salarios mínimos a un porcentaje récord, pero si les preguntas a los comerciantes obviamente lo vemos de otra manera”, dijo Raúl Uranga Lamadrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

No obstante el dirigente reconoció que cada vez son menos las personas que ganan el salario mínimo, sobre todo en Jalisco.

“El mínimo no te permite encontrar colaboradores que quieran trabajar en la empresa, en Jalisco no es un tema mayor porque no competimos con salarios mínimos”, añadió.

Fue la semana pasada cuando se anunció el incremento al salario mínimo luego del acuerdo entre autoridades federales, empresariales y trabajadores.

JM