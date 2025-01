SAT ampliará fiscalización para evitar evasión de impuestos

Aunque este año no hubo reforma fiscal, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara advierte que habrá una mayor fiscalización para los contribuyentes de partes del Servicio de Administración Tributaria.

Ulises Cid Martínez Navarro, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, explicó que como parte del Plan Maestro del SAT en 2025 se contemplan tres ejes fundamentales: Atención al Contribuyente, acompañamiento al contribuyente cumplido y una mayor fiscalización contra la evasión de impuestos y el contrabando.

“Aunque no tenemos reforma fiscal, habrá una mayor fiscalización por la necesidad que tiene el Gobierno de obtener recursos”, comentó el también licenciado en derecho por parte de la Univa.

Explicó que para obtener más recursos, implica que en materia de fiscalización la autoridad se hará con herramientas tecnológicas para obligar a los contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones.

El presidente del Colegio de Contadores apuntó en ese sentido que “también seguirán utilizando tecnología como Inteligencia Artificial para que les dé una mayor información y puedan seguir recaudando”.

Expuso que “yo soy de la idea que haya mayor transparencia en cuanto a lo que se va a fiscalizar”.

Martínez Navarro, quien también es docente en la Maestría de Estudios Fiscales de la UdeG consideró que al Gobierno Federal le urge recaudar más porque también se tiene un déficit en materia de captación de recursos comparado con los países de la OCDE.

De acuerdo con el líder de los contadores actualmente en México se recauda alrededor del 14 por ciento como porcentaje del PIB, comparado con el 25 por ciento que llegan a tener otros países. “Entonces estamos un 11 por ciento abajo en promedio con los países de la OCDE”.

Además de una mayor fiscalización contra la defraudación fiscal, Ulises Sid detalló que también se incrementará el envío de cartas invitación para que los contribuyentes se regularicen, entre otros recursos de los que hará uso la autoridad.

Actualmente hay temas muy controversiales como son las cartas invitaciones, las vigilancias profundas y la restricción de los certificados de sellos digitales.

Novedades recaudatorias

Como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal, el Gobierno Federal pondrá también la lupa en las operaciones de comercio exterior como valoración aduanera, importaciones temporales y las tasas del cero por ciento que utilizan las empresas adheridas al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

En materia de contabilidad, este año se tiene contemplado que se presenten estímulos para las empresas, en especial en materia de sustentabilidad.

“Hay información no financiera que se debe incorporar a los reportes financieros en materia de sustentabilidad, no es obligatorio, sin embargo cada vez es una mayor tendencia hasta para acceder a financiamientos, por el momento no tenemos obligatoriedad pero sí tenemos que desarrollar las bases para incorporarlas a los resultados financieros es una tendencia internacional que debemos seguir”, precisó Martínez Navarro.

Un perfil altamente especializado

Ulises Cid Martínez Navarro fue nombrado nuevo presidente del Colegio a partir del 1 de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre del 2024.

Martínez Navarro es licenciado en Contaduría Pública egresado de la UdeG y cuenta con una maestría por Análisis Tributario por la misma universidad.

