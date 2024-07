SAT: Si compras un auto sigue estas indicaciones para evitar problemas legales

Si estás contemplando la adquisición de un automóvil por primera vez, es fundamental tener en cuenta cierta información clave para evitar contratiempos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumplir con las normativas vigentes.

Para prevenir la actividad ilícita de lavado de dinero, el SAT establece un límite en el pago en efectivo para la compra de vehículos, fijado en 3,200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 348,509.70 pesos en 2024. Este límite también es aplicable a la compra de artículos como relojes, joyas, metales preciosos, obras de arte y boletos de apuestas, conforme a las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En caso de superar este monto, es necesario realizar la declaración correspondiente y pagar los impuestos correspondientes.

Cuando se realiza la venta de un automóvil, es imperativo informar al SAT para calcular y liquidar el impuesto aplicable. La tasa puede variar, pero no excede el 35% del ingreso por la venta. No se debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) si la diferencia entre el ingreso obtenido y el costo de adquisición no supera tres veces la UMA anualizada, es decir, 105,303 pesos, o si la transacción es entre una persona física y una empresa y el monto no excede los 175,000 pesos.

Es esencial cumplir con las regulaciones fiscales al comprar o vender un vehículo usado para evitar multas y sanciones. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la falta de notificación de estas transacciones puede acarrear multas que oscilan entre 1,400 y 17,370 pesos. Además, la omisión podría impactar negativamente en tu historial crediticio registrado en el Buró de Crédito.

Asegurarse de cumplir con las normativas del SAT al efectuar transacciones relacionadas con la compra o venta de vehículos no solo garantiza la seguridad en las operaciones, sino que también evita complicaciones legales y financieras. En caso de dudas o consultas adicionales, es recomendable buscar asesoramiento de expertos en la materia.

Con información el SAT

