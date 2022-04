SAT: ¿Olvidaste tu contraseña? Aquí te decimos cómo recuperarla

Unos de los grandes dilemas es cómo presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque también uno de los casos más sonados es que los usuarios hayan olvidado o perdido su contraseña para ingresar al portal y esto es un gran impedimento, ya que empieza abril y con él, el lapso en el que todos los contribuyentes deben presentar su declaración anual.

¿Cómo recuperar tu contraseña del SAT?

Antes de comenzar con el paso a paso, debemos recordarte que tu contraseña del SAT es de alta importancia, ya que no solamente se utiliza para la declaración anual, sino también es necesaria para hacer otros trámites o servicios en el portal de Internet del SAT, como las declaraciones mensuales, la emisión de facturas y actualización de datos, entre otros.



Asimismo, debes tener en cuenta que, puede ser que a pesar de que sabes de memoria tu contraseña o la tienes anotada en un lugar especial para no perderla, puede darse el caso de que el portal web del SAT no te dé acceso, esto pasa si ya pasaron dos años sin que la uses, ya que, en dicho periodo de tiempo, el SAT por lo general las elimina, por lo que igualmente será necesario generar otra.

Para recuperar tu contraseña deberás tener a la mano los archivos de tu e.firma, al igual que otros documentos como tu RFC, una identificación oficial y el correo electrónico con el que te registraste como contribuyente.

Recuperar mi contraseña del SAT con e.firma

Si cuentas con tu e.firma, podrás recuperar tu contraseña del SAT de la siguiente manera:



Ingresa al portal del SAT y da clic en “Otros Trámites y Servicios”.

Despliega el menú “Identificación y firmado electrónico” y selecciona “Genera y actualiza tu Contraseña”.

Da clic en "Iniciar”.

Selecciona “sí, cuento con e.firma”.

Ingresa los datos de tú e.firma, contraseña de la clave privada, clave privada y el certificado.

Posteriormente, deberás escribir el texto que aparece en el código captcha.

Una vez hechos estos pasos, podrás generar tu contraseña, la cual debe contener ocho caracteres. Es importante que sepas que el portal del SAT solamente acepta letras y números, además del hecho de que, por tu propia seguridad, no es posible utilizar tu RFC como tu contraseña.

Confirma tu contraseña.

Establece un correo electrónico.

Da clic en continuar.

Conserva tu comprobante de generación o actualización de contraseña.

MV