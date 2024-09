Las personas están cada vez más acostumbradas a utilizar las tarjetas para realizar la mayoría de sus transacciones comerciales a expensas del dinero en efectivo. Sin embargo, los usuarios de los distintos servicios bancarios tienen siempre la sombra de la consciencia detrás sospechando que pueden tener problemas frente al Servicio de Administración Tributario (SAT). A continuación te enlistamos los datos que debes tener en cuenta en este tipo de actividades.

Probablemente no sepas que hay una serie de niveles de tarjetas de débito que se ajustan al tipo de economía de cada uno de los tarjetahabientes. Además, los niveles se ajustan de acuerdo a su actividad financiera frente al SAT. Estos son los niveles:

Tarjetas exclusivas para personas físicas - Nivel 1

El grado más básico de los servicios bancarios con tarjetas tiene un tope de 8 mil 40 pesos. De acuerdo con los registros, este tipo de tarjetas son las más utilizadas por personas físicas con un depósito mensual de 6 mil 30 pesos mexicanos, aproximadamente 750 Unidades de Inversión (UDIS).

Tarjetas para personas físicas con recepción de subsidios y apoyos gubernamentales - Nivel 2

El límite mensual de depósito es de 24 mil 121 pesos mexicanos, es decir 3 mil UDIS. Sin embargo, en caso de que el dinero proceda de subsidios y programas de apoyo del gobierno, el tope de depósito se encuentra en el doble de monto; 6 mil UDIS que son 48 mil 243 pesos mexicanos.

Tarjetas para personas físicas y morales - Nivel 3

Estas tarjetas de debito que pueden ser utilizadas por personas físicas y morales tienen un límite de depósito de 10 mil UDIS, lo que se traduce a 80 mil 405 pesos mexicanos.

Tarjetas sin límite de depósito mensual - Nivel 4

Este es el único nivel que no tiene límite de depósito mensual. Sin embargo, igual puede haber restricciones debido a que el banco emisor puede establecer un límite de depósito mensual. Que no tenga límite no significa que las transacciones no sean revisadas por el SAT.

¿Cuándo aparece el SAT?

En caso de que se excedan los montos expuestos dependiendo del tipo de contrato que tenga cada tarjetahabiente, el SAT podría solicitar una explicación a través del buzón tributario; incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría requerir documentos legales que avalen las cifras de la actividad económica para asegurarse de ser legal.

Aunque existe esa advertencia, no existe un manual seguro que diga en qué punto podrías ser requerido por el SAT por realizar una tarjeta de débito. La gran ventaja es que el registro realizado por el banco puede demostrar fácilmente el origen y procedencia de los depósitos, por lo que no tendría por qué haber una preocupación en ese sentido.

Te puede interesar: Peso mexicano cierra la jornada con LIGERO aumento

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB