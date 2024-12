El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México y las tarjetas de débito son un tema que tiende a generar preguntas entre los cuentahabientes de los bancos. De esta manera, una de las dudas más comunes es si hay o no un límite de cantidad máxima de dinero que podemos tener en una tarjeta de débito para evitar problemas fiscales con el organismo.

Pese a que el SAT no ha fijado una cantidad específica, como tal, lo que es cierto es que sí supervisa los depósitos y transferencias que se realizan a tus tarjetas de débito, especialmente aquellos que superan los 15 mil pesos al mes, para verificar el origen de los recursos.

El día de hoy en EL INFORMADOR te compartimos todo lo que debes saber para manejar tus finanzas sin complicaciones con tus tarjetas de débito en 2025.

Te puede interesar: Esta es la cantidad máxima que NO debes sobrepasar en tu tarjeta de débito, según el SAT

¿Cuánto dinero puedo tener en mi tarjeta de débito sin que me multe SAT?

Como lo hemos mencionado anteriormente, pese a que el SAT no ha establecido un límite máximo de dinero que puedas tener en tu tarjeta de débito para 2025, sí de debe de poner atención a los depósitos hechos en ventanillas bancarias o cajeros automáticos que superen los 15 mil pesos mensuales. En estos casos, el organismo puede pedirte que demuestres el origen de los fondos.

Si tienes la capacidad de comprobar que tu dinero proviene de ingresos previamente declarados o de actividades legales, no habrá multas ni sanciones, ni impuestos adicionales. No obstante, si no logras justificar el origen del dinero, podrías enfrentarte a requerimientos fiscales y sanciones por parte del SAT.

¿Por qué es importante declarar tus ingresos al SAT?

La clave para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributario y tu tarjeta de débito es llevar un registro claro de tus ingresos y asegurarte de declarar oportunamente tus actividades económicas. Esto no sólo previene posibles multas, sino que también te permite mantener un historial fiscal limpio.

¿Cuánto dinero puedo depositar en una tarjeta de débito?

Pese a que el SAT no establece un tope máximo de dinero en las tarjetas de débito, las instituciones bancarias sí establecen límites de depósitos dependiendo del nivel de la tarjeta. Estos límites están diseñados para diferentes perfiles de usuarios, desde personas físicas con ingresos bajos hasta empresas con altas transacciones. Los niveles son:

Tarjetas de nivel 1: El límite mensual de las tarjetas de nivel 1 es de $5 mil 700 pesos. Este tipo de tarjetas se encuentras pensadas para personas físicas con operaciones básicas.

El límite mensual de las tarjetas de nivel 1 es de $5 mil 700 pesos. Este tipo de tarjetas se encuentras pensadas para personas físicas con operaciones básicas. Tarjetas de nivel 2 : El límite mensual de las tarjetas de este segundo nivel es de $22 mil 800 pesos. Estas se encuentran dirigidas a personas físicas con mayor actividad económica.

: El límite mensual de las tarjetas de este segundo nivel es de $22 mil 800 pesos. Estas se encuentran dirigidas a personas físicas con mayor actividad económica. Tarjetas de nivel 3: Por su parte, el límite mensual de las tarjetas de nivel 3 es de $7 mil pesos. Estas están enfocadas a personas físicas y empresas con ingresos más elevados.

Por su parte, el límite mensual de las tarjetas de nivel 3 es de $7 mil pesos. Estas están enfocadas a personas físicas y empresas con ingresos más elevados. Tarjetas de nivel 4: Finalmente, las tarjetas de este cuarto nivel no tienen límite de depósitos mensuales, aunque el banco puede establecer un tope basado en el perfil financiero del cliente.

De esta manera, si llegas a superar los límites de tu tarjeta de débito, el banco se encuentra obligado a informar al SAT sobre estas transacciones, lo que podría derivar en una revisión de tus actividades financieras.

¿Qué hago si excedo el límite de mi tarjeta?

Si llegas a exceder el límite de depósitos establecidos por tu banco , asegúrate de contar con documentación que respalde tus ingresos . Los documentos que se te podrían solicitar son los siguientes:

Comprobantes de nómina.

Declaraciones fiscales.

Facturas emitidas o recibidas.

Para finalizar, se sugiere consultar a un contador para garantizar que tus operaciones están alineadas con las disposiciones fiscales vigentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS