SAT: ¿Deben pagarse impuestos por las propinas en los restaurantes?

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de las personas físicas como de las personas morales. En este sentido, los impuestos que se pagan dependen de los ingresos y del tipo de contribuyente.

En el caso de las propinas, el SAT considera que cuentan como un ingreso que forma parte del salario del trabajador y, por ende, deberían estar sujetos al cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a retener por parte del empleador. Dicha aseveración se respalda con el Criterio 43/ISR/N, de acuerdo con lo establecido en la Ley del ISR y la Ley Federal del Trabajo.

La disposición se encuentra vigente desde el año de 1993, siendo publicada varias veces hasta la más reciente el 30 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este sentido, el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal establece que las propinas deben ser consideradas por el empleador para el cálculo y retención de ISR.

No obstante, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) asegura que las propinas no deberían estar sujetas a retención, ya que no derivan directamente de una relación entre los clientes y el empleador. Es aquí cuando surgen las complicaciones, pues la Ley Federal de Protección del Consumidor tampoco define las propinas como acreedoras de obligación legal para su pago.

Sin embargo, aunque la discusión respecto a si las propinas deberían de llevar ISR sigue vigente, la situación con otras contribuciones es diferente. En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se sabe que las propinas son ingresos exentos de este, pues se trata de contraprestaciones que los clientes dan voluntariamente y no existe relación alguna entre el patrón y ellos.

Queda pendiente ver cómo se desarrolla el debate sobre la aplicación de ISR en este tipo de ingresos para que tanto trabajadores como patrones puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales.

