El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo que se encarga de que las personas físicas y morales contribuyan equitativamente al gasto público, aplicando la legislación fiscal y aduanera. Para esto, hay ciertos depósitos bancarios que despiertan la vigilancia del organismo, quienes pueden solicitar mayor información a las instituciones bancarias del país para detectar irregularidades.

¿Qué depósitos no vigila el SAT?

A pesar de que ciertos depósitos involucren cuentas bancarias, la realidad es que, de acuerdo con un comunicado oficial, no todos se consideran sujetos a impuestos. Estos casos incluyen:

Tandas: Las tandas, un sistema de ahorro colectivo muy conocido en México, no son vigiladas por el organismo.

Depósitos a larga distancia a familiares: Los depósitos de padres a hijos o de hijos a padres que viven en zonas alejadas no son considerados sujetos a pago de impuestos por el SAT.

Ventas por catálogo: Los pagos de ventas por catálogo, ya sea de cosmética, productos para el hogar y demás, no requieren pago de impuestos u otro tipo de supervisión del SAT.

¿Qué depósitos sí llaman la atención del SAT?

El SAT comienza a prestar atención a los movimientos bancarios cuando estos superan los 15 mil pesos, pues los grandes montos despiertan la sospecha de evasión fiscal y otros fines indebidos.

En el caso de las transferencias electrónicas, estas no son consideradas por el organismo como depósitos en efectivo, por ello, no requieren la misma supervisión. Del mismo modo, al mover dinero entre cuentas personales o de ahorro no hay una vigilancia especial del SAT.

Por otro lado, la adquisición de cheques en caja, cuyas cantidades no son excesivas, no suelen ser monitoreados.

Cuando el SAT detecta irregularidades en las declaraciones fiscales del contribuyente y sus movimientos bancarios, puede solicitar a los bancos mayor información, con la finalidad de comparar los montos declarados, los ingresos de la persona y sus egresos. Esto determinará si hay evasión de impuestos.

Cabe señalar que los bancos están obligados a reportar las transacciones en efectivo que superen la cantidad señalada con anterioridad y solo dan informes detallados si hay un proceso de revisión fiscal en curso.

