El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se ha convertido en un requisito cada vez más esencial en México. A partir de 2022, se determinó que los menores de 16 años deben registrarse si comienzan a trabajar y recibir un salario. Esta inscripción es necesaria incluso para aquellos que no realizan ninguna actividad económica, ya que el RFC es solicitado en múltiples trámites administrativos en el país.

¿A quién se dirige el RFC?

Este registro fiscal está diseñado principalmente para jóvenes de 16 años en adelante que inician su vida laboral. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los menores que proporcionen servicios personales subordinados, es decir, aquellos que reciben un salario formal, tienen la obligación de inscribirse en el RFC. Este registro les otorga una cédula fiscal, facilitando así la realización de trámites futuros, como la recepción de pagos a través de cuentas bancarias y la creación de un historial laboral.

Pasos para tramitar el RFC por primera vez

Si tienes 16 años o más y necesitas obtener tu RFC, puedes realizar el trámite de forma gratuita y en línea. El proceso es bastante sencillo:

Programa una cita virtual en el sitio web del SAT.

Completa los campos con tu nombre completo, CURP y correo electrónico.

A continuación, selecciona tu Entidad Federativa y Módulo. Escoge la opción “Oficina virtual”.

Antes de la cita, deberás enviar la documentación requerida en la sección correspondiente.

Conéctate a la cita virtual del SAT y presenta la documentación.

Al finalizar el trámite, recibirás un acuse de inscripción al RFC, el cual podrás descargar.

Si prefieres realizar el trámite de manera presencial, deberás presentar tu CURP, un comprobante de domicilio, una identificación oficial y una carta firmada que confirme que tu actividad será exclusivamente de sueldos y salarios.

La obligatoriedad del RFC en México

El RFC actúa como la clave utilizada por el SAT para identificar a todas las personas, tanto físicas como morales, que generan ingresos. Desde 2022, es obligatorio que los jóvenes se inscriban al cumplir 18 años, independientemente de si realizan alguna actividad económica, para poder obtener su cédula fiscal. Este documento es crucial para trámites importantes, como la obtención de la cédula profesional.

Consecuencias de no tramitar el RFC

No registrarse en el RFC puede acarrear repercusiones legales. El Código Fiscal de la Federación establece que el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción, con multas que pueden variar entre 4 mil 480 y 13 mil 430 pesos. Además, aquellos que sean mayores de 18 años y no cuenten con empleo también deberán registrarse bajo el esquema de “persona sin actividad económica”. Esta categoría no genera obligaciones fiscales, pero es necesaria para ciertos trámites.

La inscripción al RFC es un procedimiento sencillo que permite a los jóvenes comenzar su trayectoria laboral de manera ordenada y formal. Cumplir con estas obligaciones fiscales a tiempo es fundamental para evitar sanciones.

